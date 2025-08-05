Islamabad har afvist den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs påstand om, at pakistanske statsborgere skulle kæmpe for Rusland i krigen mod Ukraine.

Pakistans udenrigsministerium afviste tirsdag kategorisk de “grundløse og ubegrundede” anklager om pakistansk involvering i konflikten i Ukraine.

“Hidtil er Pakistan ikke blevet kontaktet officielt af de ukrainske myndigheder, og der er heller ikke fremlagt verificerbar dokumentation for sådanne påstande”, lød det i en erklæring.

Zelenskyj hævdede mandag, at hans styrker i det nordøstlige Ukraine kæmper mod udenlandske “lejesoldater” fra flere lande – herunder Pakistan.