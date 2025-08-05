UKRAINE
Islamabad afviser Zelenskyj: Pakistanske borgere kæmper ikke for Rusland
Pakistan oplyser, at man vil tage spørgsmålet op med de ukrainske myndigheder og bede om en forklaring.
Pakistan bekræfter sit engagement i en fredelig løsning på Ukraine-konflikten gennem dialog og diplomati. / Reuters
5. august 2025

Islamabad har afvist den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs påstand om, at pakistanske statsborgere skulle kæmpe for Rusland i krigen mod Ukraine.

Pakistans udenrigsministerium afviste tirsdag kategorisk de “grundløse og ubegrundede” anklager om pakistansk involvering i konflikten i Ukraine.

“Hidtil er Pakistan ikke blevet kontaktet officielt af de ukrainske myndigheder, og der er heller ikke fremlagt verificerbar dokumentation for sådanne påstande”, lød det i en erklæring.

Zelenskyj hævdede mandag, at hans styrker i det nordøstlige Ukraine kæmper mod udenlandske “lejesoldater” fra flere lande – herunder Pakistan.

“Vores soldater i dette område rapporterer, at lejesoldater fra Kina, Tadsjikistan, Usbekistan, Pakistan og afrikanske lande deltager i krigen – vi vil svare igen”, sagde han på X i forbindelse med et besøg ved frontlinjen i Vovchansk.

Islamabad har dog meddelt, at man vil tage spørgsmålet op med de ukrainske myndigheder og anmode om en præcisering.

Samtidig bekræfter Pakistan sit engagement i en fredelig løsning på Ukraine-konflikten gennem dialog og diplomati i overensstemmelse med FN-charterets principper.

