Islamabad har afvist den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs påstand om, at pakistanske statsborgere skulle kæmpe for Rusland i krigen mod Ukraine.
Pakistans udenrigsministerium afviste tirsdag kategorisk de “grundløse og ubegrundede” anklager om pakistansk involvering i konflikten i Ukraine.
“Hidtil er Pakistan ikke blevet kontaktet officielt af de ukrainske myndigheder, og der er heller ikke fremlagt verificerbar dokumentation for sådanne påstande”, lød det i en erklæring.
Zelenskyj hævdede mandag, at hans styrker i det nordøstlige Ukraine kæmper mod udenlandske “lejesoldater” fra flere lande – herunder Pakistan.
“Vores soldater i dette område rapporterer, at lejesoldater fra Kina, Tadsjikistan, Usbekistan, Pakistan og afrikanske lande deltager i krigen – vi vil svare igen”, sagde han på X i forbindelse med et besøg ved frontlinjen i Vovchansk.
Islamabad har dog meddelt, at man vil tage spørgsmålet op med de ukrainske myndigheder og anmode om en præcisering.
Samtidig bekræfter Pakistan sit engagement i en fredelig løsning på Ukraine-konflikten gennem dialog og diplomati i overensstemmelse med FN-charterets principper.