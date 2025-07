USA skal acceptere at kompensere Iran for de tab, landet led under sidste måneds krig.

Det er ifølge Financial Times, som citerer Irans udenrigsminister, torsdag.

“De bør forklare, hvorfor de angreb os midt i forhandlingerne… og de skal sikre, at det ikke gentager sig (under kommende forhandlinger)”, sagde Abbas Araghchi til FT i et interview i Teheran.

“Og de skal kompensere for de skader, de har forvoldt”, tilføjede han.

Ifølge avisen har Araghchi og den amerikanske specialudsending Steve Witkoff udvekslet beskeder både under og efter krigen. Den iranske forhandler understregede over for sin amerikanske modpart, at der er brug for en “win-win-løsning” for at afslutte den langvarige strid om Irans atomprogram.

Araghchi sagde, at dette bør inkludere økonomisk kompensation – uden at gå i detaljer – samt garantier for, at Iran ikke vil blive angrebet igen under forhandlingerne, skriver FT.

USA gennemførte sidste måned luftangreb mod iranske atomfaciliteter, som Washington hævder er del af et program til udvikling af atomvåben.

Teheran fastholder, at landets atomprogram udelukkende har fredelige formål.

Det Hvide Hus og det amerikanske udenrigsministerium har ikke umiddelbart reageret på Reuters’ anmodning om kommentar.