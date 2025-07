Mere end tyve lande, herunder Danmark, har sammen med EU underskrevet en udtalelse, der kritiserer Israels fremfærd i Gaza og opfordrer til en øjeblikkelig afslutning på krigen.

“Vi, de underskrivende lande, står sammen med et enkelt og akut budskab: krigen i Gaza må stoppe nu”, lyder det i erklæringen, der blev delt mandag.

I udtalelsen kritiserer udenrigsministrene fra de 25 lande den israelske regerings model for nødhjælpsleverancer, som de kalder ”farlig, destabiliserende og værdighedskrænkende”.

”Vi fordømmer den drypvise levering af nødhjælp og de umenneskelige drab på civile – herunder børn – som blot forsøger at dække deres mest basale behov for vand og mad”, tilføjer de underskrivende parter, som opfordrer Israel til at lade FN og humanitære organisationer udføre deres ”livreddende” arbejde.

Erklæringen er også blevet delt på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Politisk pres

De to dusin lande, herunder Storbritannien, Frankrig, Canada og Australien, understreger, at de er ”klar til at tage yderligere skridt for at støtte en øjeblikkelig våbenhvile og en politisk løsning”.

”Vi opfordrer parterne og det internationale samfund til at forene kræfterne i en fælles indsats for at få afsluttet denne frygtelige konflikt”, lyder det.

EU’s kommissær for ligestilling, kriseberedskab og krisestyring er blandt underskriverne.

Tyskland, der har valgt ikke at være medunderskriver på erklæringen, er blevet kritiseret for ikke at tage del i opråbet sammen med sine allierede.

Den tyske udviklingsminister udtalte tirsdag, at hun gerne ville have haft, at den tyske regering skrev under.

”Det, der sker i Gaza lige nu, er ubegribeligt. Uskyldige børn dør. Folk sulter”, udtalte hun til avisen Rheinische Post, ifølge AA.