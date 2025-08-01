Slovenien har meddelt, at landet vil forbyde al våbenhandel med Israel som reaktion på krigen i Gaza — og beskriver det som det første forbud af sin slags i EU.

Sloveniens regering har gentagne gange kritiseret Israel og besluttede sidste år at anerkende en palæstinensisk stat som led i bestræbelserne på at få afsluttet krigen i Gaza hurtigst muligt.

“Slovenien er det første europæiske land, der forbyder import, eksport og transit af våben til og fra Israel”, hedder det i en udtalelse fra regeringen torsdag aften.

Regeringen oplyser, at den handler “uafhængigt”, fordi EU som blok “ikke har været i stand til at vedtage konkrete tiltag på grund af interne uenigheder og splittelse”.

I udtalelsen tilføjes: “Midt i den ødelæggende krig i Gaza, hvor mennesker dør, fordi humanitær hjælp systematisk nægtes dem, er det enhver ansvarlig stats pligt at handle – også selvom det betyder at gå forrest”.