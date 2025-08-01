KRIG MOD GAZA
Slovenien bliver første EU-land til at forbyde våbenhandel med Israel over folkemordet
Regeringen oplyser, at der ikke er udstedt nogen tilladelser til eksport af våben og militært udstyr til Israel siden oktober 2023 på grund af krigen i Gaza.
Sloveniens regering har gentagne gange kritiseret Israel og besluttede sidste år at anerkende en palæstinensisk stat. / AP
1. august 2025

Slovenien har meddelt, at landet vil forbyde al våbenhandel med Israel som reaktion på krigen i Gaza — og beskriver det som det første forbud af sin slags i EU.

Sloveniens regering har gentagne gange kritiseret Israel og besluttede sidste år at anerkende en palæstinensisk stat som led i bestræbelserne på at få afsluttet krigen i Gaza hurtigst muligt.

“Slovenien er det første europæiske land, der forbyder import, eksport og transit af våben til og fra Israel”, hedder det i en udtalelse fra regeringen torsdag aften.

Regeringen oplyser, at den handler “uafhængigt”, fordi EU som blok “ikke har været i stand til at vedtage konkrete tiltag på grund af interne uenigheder og splittelse”.

I udtalelsen tilføjes: “Midt i den ødelæggende krig i Gaza, hvor mennesker dør, fordi humanitær hjælp systematisk nægtes dem, er det enhver ansvarlig stats pligt at handle – også selvom det betyder at gå forrest”.

Regeringen oplyser desuden, at Slovenien ikke har udstedt nogen tilladelser til eksport af militært udstyr til Israel siden oktober 2023.

Tidligere i juli indførte Slovenien – som det første EU-land – også indrejseforbud mod to israelske ministre fra den yderste højrefløj.

De blev erklæret “persona non grata” og anklaget for at opildne til “ekstrem vold og grove krænkelser af palæstinensernes menneskerettigheder” med deres “folkemorderiske udtalelser”.

I juni 2024 vedtog Sloveniens parlament at anerkende en palæstinensisk stat – i kølvandet på lignende beslutninger fra Irland, Norge og Spanien. Disse tiltag blev blandt andet motiveret af Israels uophørlige bombardement af Gaza efter 7. oktober 2023.

