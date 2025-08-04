UNICEF rapporterer, at der frem til den 30. juli er registreret over 2.100 kolera-tilfælde og mindst 80 dødsfald i Sudans fem Darfur-stater.
I delstaten Norddafur har der siden 21. juni været 20 af dødsfald og 1.180 registrerede smittetilfælde, oplyser organisationen søndag.
”På tværs af de fem Darfur-stater er det samlede antal koleratilfælde nået op på næsten 2.140, med mindst 80 døde”, lyder det.
FN-agenturet advarer om, at over 640.000 børn i Norddarfur er i direkte fare for at blive ramt af vold, sult og sygdom.
”Selvom kolera kan forebygges og er let at behandle, spreder den sig hastigt i Tawila og andre dele af Darfur og truer børns liv – især de yngste og mest sårbare”, siger Sheldon Yett, UNICEF’s repræsentant i Sudan.
På trods af de løbende indsatser for at bremse sygdommens spredning, stiger behovene hurtigere end hjælpen kan følge med, siger Yett – som følge af den vedvarende vold.
Han opfordrer til ”sikker og uhindret adgang, så vi kan nå frem og hjælpe disse børn i tide – de kan ikke vente en dag mere”.
Ifølge FN er der registreret over 94.170 tilfælde af kolera og mere end 2.370 dødsfald i 17 af Sudans 18 delstater siden august 2024.
Sudan er blevet kastet ud i kaos som følge af væbnet konflikt mellem hæren og den paramilitære styrke Rapid Support Forces (RSF), som har raseret landet siden april 2023. Over 20.000 mennesker er blevet dræbt og 14 millioner drevet på flugt, ifølge FN og lokale myndigheder – men forskning fra amerikanske universiteter anslår, at det reelle dødstal kan være helt op mod 130.000.