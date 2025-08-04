UNICEF rapporterer, at der frem til den 30. juli er registreret over 2.100 kolera-tilfælde og mindst 80 dødsfald i Sudans fem Darfur-stater.

I delstaten Norddafur har der siden 21. juni været 20 af dødsfald og 1.180 registrerede smittetilfælde, oplyser organisationen søndag.

”På tværs af de fem Darfur-stater er det samlede antal koleratilfælde nået op på næsten 2.140, med mindst 80 døde”, lyder det.

FN-agenturet advarer om, at over 640.000 børn i Norddarfur er i direkte fare for at blive ramt af vold, sult og sygdom.

”Selvom kolera kan forebygges og er let at behandle, spreder den sig hastigt i Tawila og andre dele af Darfur og truer børns liv – især de yngste og mest sårbare”, siger Sheldon Yett, UNICEF’s repræsentant i Sudan.