Israels forsvarsminister, Israel Katz, udtalte tirsdag, at der stadig er risiko for en ny militærkonflikt med Iran, hvis landet forsøger at genoplive sit atom- og missilprogram.

“Krigen mod Iran kan blive genoptaget”, sagde Katz under et sikkerhedsmøde med hærchef Eyal Zamir og andre topofficerer, ifølge den israelske avis Maariv.

“Det er afgørende at udarbejde en plan, der forhindrer Iran i at vende tilbage til sine atom- og missilprojekter,” tilføjede han.

Katz kommenterede også på andre israelske aggressioner i regionen: “Der er to åbne fronter – Gaza og Yemen – som skal håndteres med en fast offensiv strategi, ligesom vi har gjort i Iran, Libanon og Syrien”.

Udtalelsen sker efter en kort, men intens optrapning mellem Israel og Iran i juni måned.

Den 13. juni indledte Israel – med støtte fra USA – en 12 dage lang uprovokeret krig mod Iran, hvor militære anlæg, atomanlæg, civile, højtstående officerer og videnskabsfolk blev ramt.

Iran svarede igen med missil- og droneangreb mod israelske militære og efterretningsrelaterede mål.

En våbenhvile, forhandlet af USA, blev annonceret den 23. juni.