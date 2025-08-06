Kina har opfordret sine borgere til at holde sig fra krigen i Ukraine, efter at den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj hævdede, at udenlandske “lejesoldater” deltager i kampene.

“Når det gælder Ukraine-krisen, er Kinas holdning konsekvent og klar. Vi har hele tiden arbejdet for at fremme dialog, fred og en afslutning på kampene”, sagde udenrigsministeriets talsmand Guo Jiakun i en erklæring.

Guo oplyste, at Kina “har udsendt flere sikkerhedsadvarsler og opfordret kinesiske statsborgere til at holde sig fra områder med væbnet konflikt” og især at undlade at tage del i “andre parters militæroperationer”.