Brasilien vil anmode om at intervenere i Sydafrikas sag mod Israel ved Den Internationale Domstol (ICJ), hvor Israel anklages for folkedrab i Gaza. Det oplyser en kilde med kendskab til sagen.

Det brasilianske udenrigsministerium oplyste onsdag, at landet er ved at “lægge sidste hånd” på en formel anmodning om at tilslutte sig Sydafrikas folkedrabssag mod Israel.

Sydafrika indgav sagen i 2023 og opfordrede ICJ til at vurdere, om Israel har brudt sine forpligtelser i henhold til folkedrabskonvention fra 1948 i sin krig mod den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza.

Flere lande – herunder Tyrkiet, Spanien og Colombia – har allerede anmodet om at få lov til at deltage i sagen som intervenienter.

Brasiliens beslutning blev først omtalt af den brasilianske avis Folha de S. Paulo og sidenhen bekræftet af nyhedsbureauet Reuters.

Folkedrabet i Gaza

Israels krig mod Gaza har kostet over 59.000 palæstinensere livet – størstedelen kvinder og børn.

Yderligere omkring 11.000 mennesker frygtes begravet under murbrokkerne fra sammenstyrtede bygninger, rapporterer det officielle palæstinensiske nyhedsbureau WAFA.

Uafhængige eksperter vurderer, at det reelle dødstal kan være langt højere – muligvis op imod 200.000.

Gennem måneders bombardementer har Israel lagt størstedelen af den belejrede enklave i ruiner og fordrevet næsten hele befolkningen.

Israel har desuden blokeret for, at nødhjælp har kunnet komme ind i Gaza og har udelukkende tilladt en omstridt, USA-støttet hjælpeorganisation, der er oprettet for at omgå FN’s humanitære indsats – en ordning, der er blevet kritiseret som en “dødsfælde.”