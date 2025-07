Danske Ritzau har udtrykt støtte til en erklæring fra internationale nyhedsbureauer, der støtter op om journalisterne i det krigshærgede og belejrede Gaza.

Det skriver fagbladet Journalisten, som har fået en udtalelse fra Ritzaus chefredaktør, mandag.

I sidste uge delte AP, AFP, Reuters og britiske BBC en fælleserklæring, hvor de udtrykker bekymring over de i stigende grad barske leve- og arbejdsvilkår for deres palæstinensiske journalister som følge af den voksende humanitære krise, der udspiller sig under Israels folkemord i Gazastriben.

”Vi er dybt bekymrede for vores journalister i Gaza, som i stigende grad ikke er i stand til at brødføde sig selv og sine familier. I mange måneder har disse uafhængige journalister været verdens øjne og ører i Gaza. Nu står de over for de samme frygtelige vilkår som dem, de rapporterer om”, skriver de tre bureauer og det britiske medie i meddelelsen.

I udtalelsen lyder også en klar opfordring til Israel om at åbne op for, at journalister kan komme ind og ud af Gaza.

Og nu har det danske nyhedsbureau Ritzau altså tilsluttet sig det fælles opråb:

”Vi støtter op om erklæringen, fordi det er afgørende, at vi kan sikre, at der kommer troværdige og uafhængige oplysninger ud fra Gaza. Det sikrer vi bedst med hjælp fra professionelle journalister. Derfor er det afgørende, at de kan udføre deres arbejde”, lyder det fra chefredaktør og administrerende direktør Jacob Kwon i en kommentar til Journalisten.

Journalistisk solidaritet

Henover weekenden har Dansk Journalistforbund desuden sendt et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, hvori de opfordrer regeringen til at “sikre en skarp og handlingsrettet europæisk reaktion” over for Israels behandling af civile og journalister.

“Pressefriheden skal respekteres af alle, og ethvert overgreb på journalister og andre mediefolk skal efterforskes, sådan som verdenssamfundet gennem både UNESCO og ”FN’s handlingsplan for journalisters frihed og spørgsmålet om straffrihed” er enige om. Det gælder hverteneste drab og hvert eneste øvrige overgreb”, lyder det i brevet, der er underskrevet af forperson Allan Boye Thulstrup.

Mindst 232 journalister og mediefolk er blevet dræbt i Gaza, siden Israel lancerede sin folkemorderiske krig mod striben i oktober 2023.

Mindst 60.000 palæstinensere er blevet dræbt – majoriteten kvinder og børn.

De konstante israelske bombardementer har efterladt området i ruiner, og blokaden har medvirket til en voksende humanitær krise.