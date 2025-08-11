El sonido atronador de los misiles quedó captado en el último video que compartió Anas Al-Sharif, periodista palestino de 28 años que reportó —exhaustiva y valientemente— el genocidio israelí en Gaza desde el terreno. Esas mismas bombas lo mataron minutos después. A él y a otros cuatro compañeros de Al Jazeera: el corresponsal Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. Israel silenció sus voces a sangre y fuego. Los asesinó cuando hacían su trabajo, cuando cumplían la labor a la que se negaron a renunciar. A pesar del miedo y los ataques. A pesar de la hambruna. A pesar de la vida propia. El luto vuelve a cubrir el periodismo.

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel logró matarme y silenciar mi voz", así empieza un mensaje de despedida que Al-Sharif dejó escrito desde el 6 de abril con la instrucción de publicarlo si Israel lo mataba. “Allah (Dios) sabe que entregué todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Yabalia. Esperaba que Allah me prolongara la vida para poder regresar con mi familia y seres queridos a nuestra ciudad natal, la ocupada Asqalan (Al-Majdal)”.

Pero el ataque de Israel sobre la Ciudad de Gaza en la noche de este domingo se lo arrebató a su familia. A su hija Sham, “la luz de mis ojos, a quien nunca tuve oportunidad de ver crecer como había soñado”; a su hijo Salah, “a quien habría deseado apoyar y acompañar durante toda su vida hasta que fuera lo suficientemente fuerte para llevar mi carga y continuar la misión”; y a su “compañera de toda la vida” y esposa Umm Salah (Bayan), quien “se mantuvo fiel a nuestro vínculo, firme como el tronco de un olivo que no se doblega, paciente, confiando en Allah y asumiendo la responsabilidad en mi ausencia con toda su fuerza y fe”.

También se lo arrancó a Palestina, “la joya de la corona del mundo musulmán, el corazón de cada persona libre de este mundo”. Y a los hijos de esa tierra “agraviados e inocentes que nunca tuvieron tiempo de soñar ni de vivir en paz y seguridad. Sus cuerpos puros fueron aplastados bajo miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros”. Cada palabra que Al-Sharif logró escribir en este testamento desafía las balas, el horror y la aniquilación de Israel sobre el pueblo palestino. Les da voz a los al menos 61.400 palestinos —y pueden ser muchos más— que han sido asesinados por Tel Aviv desde el 7 de octubre de 2023. Sus líneas desafían el olvido.

“He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Allah sea testigo contra quienes guardaron silencio, quienes aceptaron nuestra matanza, quienes ahogaron nuestro aliento, y cuyos corazones no se conmovieron ante los restos dispersos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de un año y medio”. Silenciaron su voz, no su verdad. Y su mensaje final resuena tan duro como los bombardeos.

El compromiso de Al-Sharif con su labor fue tan irreductible que incluso cuando Israel mató a su padre en diciembre de 2023, durante un ataque contra su casa en el campo de refugiados de Yabalia, él se negó a dejar de reportar. El bombardeo se ejecutó semanas después de que Al-Sharif recibiera múltiples amenazas telefónicas de oficiales israelíes ordenándole suspender su cobertura periodística en Gaza y salir del norte del enclave, según una alerta del Comité para la Protección de Periodistas sobre su caso . “Les pido que no permitan que las cadenas los silencien ni que las fronteras los limiten. Sean puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad se levante sobre nuestra patria robada”, señaló en su mensaje final.

“Si muero, muero leal a mis principios”, añadió como una daga a todas las presiones que intentaron callarlo en vida. Y luego, pide, que no haya olvido. “No se olviden de Gaza… Y no se olviden de mí en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación”.

“Intento desesperado por silenciar” denuncias desde Gaza





La cadena Al Jazeera condenó el asesinato deliberado de sus periodistas a manos de Israel como "un intento desesperado por silenciar las voces antes de la invasión de Gaza". El medio, con sede en Qatar, emitió un comunicado en el que señala que “la responsabilidad de este ataque recae enteramente en el ejército y el gobierno israelíes”.

“La orden de asesinar a Anas Al-Sharif, uno de los periodistas más valientes de Gaza, y a sus colegas es un intento desesperado por silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza”, añadió la cadena. Justamente, señaló que el ataque que mató al periodista palestino ocurre apenas pocos días después de que Israel anunciara sus planes de ocupar el enclave por completo .

De hecho, Al Jazeera destacó que el bombardeo que mató a Al-Sharif apuntó “directamente” a la tienda de campaña donde estaban sus periodistas. Al calificarlo de un nuevo ataque, abierto y planificado, contra la libertad de prensa, sostuvo que el “objetivo es impedir que las últimas voces que quedan en Gaza compartan la verdadera tragedia con el mundo”.