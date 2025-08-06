Mientras los palestinos en Gaza sufren un genocidio, una hambruna impuesta, y su sangre no deja de derramarse a manos de Tel Aviv, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ahora puso la mira en la ocupación total del enclave, según reportes. Un plan que ignora de facto todas las advertencias internacionales y agrava la crisis humanitaria sin precedentes. En medio, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, ha evitado dar un respaldo directo al nuevo plan de ocupación.

Donald Trump, presidente de EE.UU., evitó tomar una posición clara con respecto a si Washington apoyaría una reocupación total de Gaza, y prefirió destacar los esfuerzos humanitarios liderados por Washington en el enclave palestino.

“En cuanto al resto, realmente no puedo decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel”, respondió Trump este martes a la pregunta de periodistas sobre si su gobierno apoyaría que Tel Aviv ocupe por completo Gaza.

Estados Unidos “está allí ahora tratando de alimentar a la gente”, afirmó Trump. Y agregó que el país ha destinado 60 millones de dólares para el suministro de alimentos a la población de Gaza.

“Sé que Israel nos va a ayudar con eso, en términos de distribución... También tenemos a los estados árabes, que nos van a ayudar con eso, en términos de dinero y posiblemente de distribución. Así que en eso es en lo que estoy enfocado”, declaró.

De manera similar, el Departamento de Estado de EE.UU. evitó pronunciarse sobre los reportes de que Netanyahu, con la luz verde de Washington, decidió avanzar con la reocupación total de Gaza.

Ante la pregunta sobre estos planes de Tel Aviv, la portavoz Tammy Bruce respondió este martes a periodistas que se trata de un asunto que deben consultar con el gobierno israelí, al tiempo que subrayó que la prioridad de Washington sigue siendo “liberar a los rehenes”.

“Lo que puedo decirles es que, en ese caso, respecto a los planes de Israel, nos remitimos al Gobierno de Israel, y respecto a esos informes, una cosa es lo que se informa, otra cosa pueden ser los planes reales. Y luego añadió: “No nos dedicamos a interpretar declaraciones de gobiernos extranjeros cuando y si se hacen. Seguimos centrados en liberar a los rehenes”.

Los reportes desde Israel





Mientras tanto, en Israel, funcionarios señalaron que Netanyahu convocará a una reunión con líderes políticos y militares para discutir las “opciones” para Gaza, tras el colapso de las conversaciones indirectas de alto el fuego con el grupo de resistencia palestino Hamás. El encuentro, que debía realizarse este martes fue aplazado.

Este lunes, un alto funcionario cercano al gobierno israelí señaló que el primer ministro ya había tomado la decisión de ocupar completamente el enclave. En conversación con el diario Yedioth Ahronoth sostuvo: “La suerte está echada: vamos por una ocupación total de Gaza”.

A eso se suma que, con declaraciones de ministros que hablaron recientemente con Netanyahu, la emisora pública KAN reportó que el líder israelí había decidido ampliar las operaciones militares en el enclave palestino, a pesar de la oposición del estamento de seguridad. En un informe, el medio señaló explícitamente: “Netanyahu quiere que el ejército israelí conquiste toda Gaza”.

Además, el periódico Haaretz reveló que Netanyahu ya habría presentado un plan concreto para la reocupación del enclave, el cual contaría con la aprobación estadounidense. Aunque líderes militares –incluido el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir– expresan preocupación por los riesgos para los rehenes israelíes en Gaza y las tropas, la oficina del primer ministro asegura que el ejército está listo para ejecutar las decisiones del Gabinete de Seguridad.

“Consecuencias catastróficas”





Un alto funcionario de la ONU encendió las alertas este martes al señalar que los posibles planes de Netanyahu para expandir su ofensiva militar a toda Gaza tendrían "consecuencias catastróficas".

"Si los recientes informes sobre la posible decisión del primer ministro Netanyahu de expandir las operaciones militares israelíes a todo son ciertos, resultan profundamente alarmantes", declaró Miroslav Jenca, subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, durante el Consejo de Seguridad.

"Esto podría tener consecuencias catastróficas para millones de palestinos y poner en mayor peligro la vida de los rehenes que permanecen en Gaza", añadió. En esa línea, Jenca describió la situación en el enclave como "horrible, insoportable", y señaló que "los palestinos se ven sometidos a condiciones miserables e inhumanas a diario".

“Desde el comienzo del conflicto, más de 60.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza”, declaró Jenca, añadiendo que tan solo desde finales de mayo, más de 1.200 palestinos han muerto y más de 8.100 han resultado heridos al intentar buscar alimentos y ayuda humanitaria, muchos de ellos cerca de puntos de distribución militarizados.

Además enfatizó la continua restricción por parte de Israel de la ayuda humanitaria en el enclave y afirmó: “El hambre está presente en Gaza, visible en los rostros de los niños y en la desesperación de los padres que arriesgan sus vidas para acceder a los suministros más básicos”.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás respondió ante la posibilidad de este plan que no cambiará su postura sobre las negociaciones de tregua con Israel.

“La pelota está en manos de... [Israel] y los estadounidenses”, señaló a la agencia de noticias AFP el alto funcionario de Hamás, Husam Badran, y agregó que el grupo de resistencia busca “poner fin a la ofensiva y la hambruna”.

ONU presiona a Israel para que cumpla decisión de la Corte Internacional de Justicia





La ONU también ha desplegado esfuerzos para presionar a Israel a que cumpla la opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió hace un año, en la que pide el fin de la ocupación en los territorios palestinos.

"Como saben, la CIJ, en su opinión consultiva de hace un año , instó a Israel a cesar sus actividades de ocupación, y le instamos a que la implemente y evite nuevas ocupaciones", declaró el portavoz de la ONU, Farhan Haq, en una conferencia de prensa este martes.

Si bien rechazó especular sobre la posibilidad de una reocupación israelí de Gaza, Haq reiteró el llamado de la ONU a la desescalada y a un alto el fuego total. "El pueblo de Gaza ha sufrido durante más de 20 meses. Y en un momento en que toda la población padece hambre, como acabo de mencionar, y el 96%, o casi toda la población, carece de acceso adecuado a agua potable, debemos detener los combates y brindar ayuda a dos millones de personas que la necesitan desesperadamente", afirmó.

Consultado sobre cómo afectaría una eventual reocupación israelí de Gaza a las operaciones de la ONU, respondió: “Una vez más, no quiero especular sobre lo que podría pasar. Como saben, hemos permanecido en Gaza durante casi dos años de combates… aunque eso ha tenido un costo tremendo con la pérdida de más de 300 miembros de nuestro personal en Gaza”.

Citó datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), señalando que “la gente sigue luchando por sobrevivir en Gaza. Con el aumento del hambre, los volúmenes de suministros que están ingresando siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la población”.

“Niveles de malnutrición están en aumento; los niños tienen sistemas inmunológicos más debilitados, lo que afecta su desarrollo y crecimiento a largo plazo”, advirtió Haq. Informó además que “el jueves pasado, 71 cocinas prepararon y distribuyeron más de 270.000 comidas calientes en toda Gaza”.

“Estas incluyeron 10.000 comidas entregadas a centros de salud, la mayoría de los cuales están luchando por operar debido a las víctimas masivas, la destrucción generalizada y la escasez de suministros básicos que siguen desbordando el sistema de salud”, añadió.

Dado que “el número de comidas distribuidas está muy por debajo del mínimo necesario para atender a más de dos millones de personas en Gaza”, Haq subrayó que es imprescindible “una ampliación urgente del suministro, así como un entorno que permita a los trabajadores humanitarios llegar a las personas necesitadas de forma segura, rápida y eficaz”.