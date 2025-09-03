“Que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”. Ese fue el mensaje que el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social para revelar detalles sobre el ataque militar que Washington lanzó este martes, en aguas del Caribe, contra una embarcación señalada de zarpar desde Venezuela “transportando narcóticos ilegales” rumbo a su país. Según Trump, la acción mató a 11 personas que señaló de ser “narcoterroristas” pertenecientes a la banda criminal el Tren de Aragua. Y la reacción desde Caracas, con quien la Casa Blanca ha escalado las tensiones en las últimas semanas, no tardó en llegar: autoridades cuestionaron la veracidad de las imágenes del ataque al calificarlas de ser “un video” creado con inteligencia artificial.

En su publicación, Trump sostuvo que bajo sus “órdenes” las “fuerzas militares de EE.UU. ejecutaron un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua". Y entonces añadió: “El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos".

Horas antes, al anunciar la operación militar, Trump había asegurado: “Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”. Luego volvió a arremeter contra Venezuela al señalar que "tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)".

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio indicó que la embarcación era operada por “una organización designada como narcoterrorista”. Posteriormente, en conversación con la prensa dijo que Trump “va a estar a la ofensiva contra los carteles de la droga”.

"Esta es una operación antidrogas. Vamos a enfrentar a los carteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EE.UU.”. Y añadió que este tipo de operaciones continuarán "mientras esos barcos estén en la región y mientras el presidente esté en la Casa Blanca".

Venezuela cuestiona video del ataque de EE.UU.





La publicación de Trump sobre el ataque militar de este martes también incluyó un video que parece mostrar el momento en que el Ejército de EE.UU. impacta la embarcación, provocando una explosión. Sin embargo, en Caracas fueron reacios a la veracidad de estas imágenes.

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, cuestionó la autenticidad del video al señalar que “es muy probable que haya sido creado mediante inteligencia artificial", según publicó en su cuenta de Telegram.

De hecho, indicó que el secretario Rubio “parece” mentirle a Trump con un video falso. “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)”, escribió.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó el ministro.

Esta operación es el primer golpe que Estados Unidos ejecuta por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela, y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 tropas.

El ataque, catalogado como "letal" por el Pentágono de Estados Unidos y el propio Trump, dista de las tácticas que usualmente se utilizan contra el narcotráfico, ya que generalmente los operativos de las autoridades consisten en interceptar las embarcaciones, incautar la droga y, finalmente, poner bajo arresto a los sospechosos.