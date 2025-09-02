Vestido con los colores de la bandera de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro advirtió este lunes que el país enfrenta “la mayor amenaza que ha visto el continente en los últimos 100 años” debido a la creciente presencia naval de Estados Unidos frente a sus costas, un movimiento que eleva la tensión entre ambos países.

Durante una rueda de prensa en Caracas, acompañado por altos funcionarios del Gobierno y del Ejército, y con la presencia de delegados internacionales y medios de comunicación extranjeros, el mandatario envió un mensaje directo a la Casa Blanca y acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de ser un “señor de la guerra” que, según afirmó, busca un “cambio de régimen”.

“Si usted, presidente (Donald) Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente, tenemos los resultados concretos”, afirmó Maduro.

En este sentido, destacó el diálogo como la vía legítima para abordar las problemáticas que afectan a la región, como el narcotráfico, y no el uso de la fuerza.

Asimismo, el mandatario remarcó la importancia de la Revolución Bolivariana impulsada a fines de los años noventa, cuando asumió el poder el entonces presidente Hugo Chávez, y que sigue vigente hasta hoy. Según destacó Maduro, esta se puso en marcha en respuesta a la acción imperialista de Estados Unidos, así como a las amenazas de Washington para cambiar líderes e impactar su modelo socioeconómico.

Washington acusa, Caracas responde





En las últimas semanas, la Casa Blanca ha declarado su intención de “utilizar todo su poder” para “frenar el flujo de drogas” que, asegura, llega desde Latinoamérica. Al mismo tiempo, ha acusado a Maduro de liderar un gobierno “no legítimo”, al que calificó como “un cartel del narcotráfico”. Desde Caracas, las autoridades han rechazado con vehemencia estas acusaciones.

Frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, Maduro calificó la acción como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

En la conferencia de prensa, Maduro también evocó acontecimientos recientes relacionados con EE.UU., señalando que existen “muchas diferencias y similitudes” con los hechos de 2019-2020, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela y fue reconocido por Washington. También se refirió a la llamada “Operación Gedeón”, en la que mercenarios entrenados en el país norteamericano intentaron derrocar al gobierno venezolano en 2020.

Comunicación rota





En cuanto a las relaciones diplomáticas con Washington, Maduro aseguró que los canales oficiales están “maltrechos” y mencionó al encargado de negocios estadounidense John McNamara y al enviado especial Richard Grenell como figuras clave en el deterioro de los vínculos bilaterales.

También arremetió contra Rubio, a quien acusó de adoptar una postura “agresiva” y advirtió cautela al mandatario estadounidense. “Presidente Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere mancharle las manos de sangre”, declaró Maduro.

Estrategia de Caracas frente a la máxima presión militar





Según el Gobierno venezolano, la estrategia adoptada es “eminentemente defensiva” e incluye tanto la “lucha diplomática como la política”, con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial frente a lo que califican como métodos “inmorales e ilegales” que violan la Carta de las Naciones Unidas.

“Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros, y jamás vamos a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, advirtió Maduro.

De acuerdo con el mandatario, la operación estadounidense comprende el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y alrededor de 1.200 misiles “apuntando directamente a Venezuela”, todo con el supuesto objetivo de intimidar al país.