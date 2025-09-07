He vivido muchas guerras en Gaza, desde mi infancia hasta hoy. Antes, la guerra era como un invitado no deseado que venía y se iba, dejando muchas cicatrices.

El tiempo curó algunas de esas cicatrices, mientras que otras permanecieron dolorosas e imborrables. Durante cada guerra, viví a la sombra del miedo y el shock: miedo en sí mismo, miedo por mis padres y hermanos, y miedo por familiares y amigos cercanos.

Pero la situación cambió radicalmente en 2017, cuando me convertí en padre por primera vez. El miedo dejó de estar silencioso dentro de mí, en cambio, se volvió abrumador. Hoy, como padre de tres hijos, llevo ese miedo multiplicado, porque mis hijos me ven como un protector, convencidos de que puedo resguardarlos de terrores que apenas comienzan a comprender.

En esos momentos, es mi deber responder a las grandes preguntas que me hacen. Se están volviendo conscientes de asuntos complejos causados por la ofensiva: preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el peligro y la seguridad, sobre quedarse o irse, sobre la memoria y el olvido.

De repente, se encuentran rodeados de sonidos e imágenes aterradoras, atrapados en un rincón sin salida, incapaces de frenar lo que está sucediendo.

Siglos atrás, el poeta y filósofo ciego Abu al-Ala’a al-Ma’arri (973–1057), oriundo de Siria, se enfrentó a un dilema moral que hoy me resulta insoportablemente cercano: ¿debemos traer hijos a un mundo de crueldad y violencia?

Al-Ma’arri perdió la vista cuando era niño y pasó la mayor parte de su vida en reclusión en su ciudad natal, Al-Ma’arra. Pensador radical, admirado y controvertido, rechazó muchas convenciones de su época, cuestionando la religión, la tradición e incluso el mismo acto de procrear. En su tumba pidió que se inscribieran estas palabras: “Este es el crimen de mi padre contra mí, y yo no lo cometeré contra nadie”.

Para él, tener hijos no era un regalo sino una crueldad, una sentencia innecesaria de nuevas almas a una vida de sufrimiento.

Sostenía que la verdadera misericordia residía en negarse a traer más vidas a un mundo que se ahoga en la fealdad y la barbarie. A primera vista, sus palabras parecen sombrías, incluso egoístas. Pero también poseen una claridad moral extrema, una intuición sobre un mundo que se dirige cada vez más hacia la destrucción.

La visión de Al-Ma’arri se oponía totalmente a la idea tradicional de la paternidad: el padre como escudo, protector y guardián, fuente de seguridad y pertenencia.

Durante años, mantuve sus palabras en mi mente con una extraña mezcla de respeto y temor.

Como alguien que ama a los niños, me sentía, y sigo sintiéndome, enamorado de la idea de la familia. Sin embargo, pienso que no tener familia en una realidad tan cruel como la que vivo hoy podría ser la decisión más misericordiosa.

No obstante, quizás por este mismo instinto, me dejé llevar: formé una familia, tuve hijos. Esta experiencia ha sido una alegría, pero también ha tenido un costo elevado.

Después de unos años de matrimonio, me encontré siendo padre de tres. En la medida de lo posible, me esforcé por encarnar todos los roles que la gente asocia con la paternidad. Esto parecía posible y útil, hasta que llegó la ofensiva en curso, que destrozó todos los conceptos que tenía sobre la paternidad.

Esta ofensiva ha redefinido la paternidad para mí y mis hijos, arrasando con sus deberes tradicionales y dejándonos un significado nuevo, extraño y amargo de este rol.

Un mes después de que estallara la ofensiva, enfrentamos la ola más violenta de bombardeos cerca de nuestra casa en la Ciudad de Hamad, en Jan Yunis. Aquella noche fue la primera prueba cruel de la paternidad a los ojos de mis hijos.

El bombardeo comenzó repentinamente después de la medianoche, cuando decenas de explosiones sucesivas iluminaron la ciudad con un resplandor amarillo-rojizo. El sonido sacudió las paredes del apartamento y esparció el miedo en nuestros corazones. Nos refugiamos en el estrecho pasillo de nuestra casa, completamente dominados por el terror.

Mi hijo mayor, Baraa, de ocho años, temblaba, con los costados convulsos y los labios azulados. Se aferraba a mí mientras su cuerpo se enfriaba cada vez más. No era un miedo pasajero, sino el colapso total de un niño que solo había conocido la seguridad de nuestro hogar y mi voz.

Sin embargo, no pude calmarlo ni superar mi propio miedo por él. Intenté convencerlo de que estábamos a salvo, de que las bombas no estaban tan cerca como parecían. Pero, ¿cómo podía creerme cuando las paredes temblaban, cuando el olor acre de los explosivos llenaba el aire, cuando podía ver la luz de las explosiones reflejada en mi propio miedo y temblaba igual que él?

Me sentía como alguien intentando convencer al fuego de que el agua no lo extinguirá. Sin embargo, temía que muriera de puro terror. Así que le dije: “En unas horas, saldrá el sol, y en cuanto lo haga, saldremos del apartamento e iremos a un lugar más seguro”. Baraa comenzó a suplicar que el sol saliera más rápido.

Al amanecer, Baraa me dijo que debíamos salir del apartamento. Que quería estar en cualquier lugar, menos allí.

Mientras le pedía al sol que se apresurara, me dije a mí mismo que me había equivocado, que había sido imprudente y egoísta al tener hijos aquí, en esta parte del mundo condenada a la muerte.

Y qué impotente debo parecer ahora: incapaz de convencerlo de que soy un padre que puede protegerlo de la muerte, incapaz de explicarle las complejidades que debe vivir a tan corta edad. Qué pecado, un pecado imperdonable.

Esa noche dejó su primera grieta profunda en su imagen de mí como protector. Y destrozó mi propio sentido de lo que significa ser padre.

Para reparar, aunque fuera un poco, esa imagen rota, decidí que debíamos huir antes de que las bombas se acercaran más, antes de que mis hijos sufrieran otra noche aterradora como esa. Tomé esta decisión no porque creyera que podía mantenerlos a salvo, más bien porque necesitaba expiar la culpa insoportable de haberlos traído a este sufrimiento.

No podía garantizar que esta decisión tuviera éxito. Pero era mi manera de huir de esa culpa que sentía al mirar a los ojos de mis hijos y ver el miedo que los devoraba al darse cuenta de lo incapaz que yo era de protegerlos.

Así comenzó una serie de desplazamientos sin fin, en los que huimos de lugares donde los niños podrían sentir miedo, hacia lugares que, pensé, serían más seguros.