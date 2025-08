"Fuimos optimistas cuando la ocupación anunció que permitiría la entrada de ayuda, pero el primer día no fue prometedor porque entraron cantidades muy limitadas, y esperamos desde la mañana hasta la noche a que llegaran los camiones".

Ayuda insuficiente

Saeed Nabil, de 42 años, enfrentó un calvario similar. Escapó por muy poco de la muerte cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego mientras intentaba recuperar un saco de harina de un camión de ayuda. A su lado, un anciano de unos 60 años sufrió un disparo en la mano mientras cargaba una caja de alimentos.

Nabil dijo que sabía que existía el riesgo de bombardeos y disparos israelíes, y que inicialmente dudó en acercarse a los camiones de ayuda, pero sin otras opciones y con sus hijos hambrientos, sintió que no tenía elección.

Él y un amigo luego se ofrecieron a llevar la caja de alimentos del hombre herido y ayudarlo a llegar a un hospital. El hombre insistió en no soltar la caja, diciéndoles que no la dejaría "ni aunque lo bombardeara un F-16", ya que sus hijos y nietos no habían comido en días.

"Somos optimistas porque está entrando ayuda, pero lo cierto es que al restringirla a cantidades limitadas, la hambruna seguirá y nada cambiará", dijo a TRT World. "Necesitamos garantías claras de parte de los actores internacionales de que la ocupación permitirá la entrada de cantidades suficientes, y asegurará su transporte y distribución".

Nabil no descarta que las nuevas medidas israelíes sean “sólo de forma”, destinadas a “engañar al mundo haciéndole creer que la hambruna ha terminado”, mientras Tel Aviv sigue negando que exista la tragedia humanitaria que creó.

Después del colapso del último alto el fuego entre Hamás y el gobierno israelí, Tel Aviv endureció su asedio sobre Gaza e impidió la entrada de ayuda. En las últimas semanas, la ayuda limitada se reanudó a medida que se intensificaba la hambruna.

Restricciones sistemáticas

Amjad al-Shawa, director de la Red de ONG de Gaza, afirma que el hambre en el enclave continúa empeorando. Acusa a Israel de engañar a la comunidad internacional al afirmar que permite la entrada de ayuda mientras retiene gran parte de ella en los cruces.

“La hambruna se intensifica a todos los niveles”, explica Al-Shawa. “La ocupación restringe la ayuda y miente al decir que la permite, mientras en realidad retiene los camiones del lado palestino e incluso dispara contra personas que intentan acceder a los alimentos”.

Señaló que sólo 70 camiones entraron el día anterior, “muy por debajo de lo necesario”, y que muchos otros siguen atascados en el cruce de Karem Abu Salem tras ser transferidos desde Egipto.

Funcionarios de ayuda humanitaria estiman que al menos 1.000 camiones por día son necesarios para satisfacer las necesidades básicas y detener el aumento del hambre en Gaza.

Al-Shawa también advirtió sobre el impulso de Israel hacia mecanismos de distribución alternativos como la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, mientras se marginan las agencias de la ONU. “Este es un proceso de restricción deliberado, no una respuesta humanitaria”, afirmó.

Las agencias humanitarias han confirmado que la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles catastróficos en toda Gaza, donde toda la población enfrenta hambre generalizada.

Los suministros de ayuda se suspendieron por completo en marzo pasado, y aunque las entregas limitadas se reanudaron en mayo, nuevas restricciones redujeron severamente el acceso. Las reservas de alimentos se han agotado como resultado, y el Ministerio de Salud de Gaza informa que al menos 127 personas , 85 de ellas niños, han muerto por desnutrición desde que Israel comenzó la ofensiva.

No existen mecanismos internacionales para supervisar o hacer cumplir las entregas de ayuda ni la protección de civiles durante su distribución. Los convoyes de ayuda y los civiles que esperan siguen siendo vulnerables a la acción militar israelí, y la ONU ha informado repetidamente sobre obstrucciones en los cruces y dentro de Gaza.

Los esfuerzos para entregar ayuda por aire también han resultado problemáticos. Si bien las entregas aéreas ofrecen apoyo simbólico y algo de alivio inmediato, Al-Shawa advierte sobre su ineficacia.

“Agradecemos la iniciativa, pero hay unas 47.000 personas por kilómetro cuadrado en Gaza que necesitan alimentos. El proceso de lanzamiento se realizará en áreas controladas por el ejército de ocupación israelí o en centros de refugio, y no queremos heridos ni víctimas”.

Al-Shawa concluye: “Hacemos un llamado para que se mantenga la presión sobre la ocupación para garantizar la apertura de los pasos terrestres que proporcionen mayores cantidades de ayuda, y para que se busque sostener eso”.