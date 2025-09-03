Tras casi dos años de ofensiva en Gaza, el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acumula incontables acusaciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio contra los palestinos. A pesar de las abrumadoras pruebas y de la condena global, Tel Aviv ha eludido prácticamente toda rendición de cuentas, protegido con frecuencia por el respaldo de Estados Unidos.

Cada vez que los medios se hacen eco de asesinatos y la indignación pública se dispara, Israel ha prometido "llevar a cabo una investigación interna". Los funcionarios reiteran a menudo que dichos incidentes son revisados de forma independiente y con transparencia.

Pero la realidad evidencia un panorama totalmente diferente.

Un patrón de denuncias sin castigo





Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha anunciado al menos 52 investigaciones por diferentes hechos que suele describir como incidentes. Según la organización benéfica con sede en Londres, Acción contra la Violencia Armada (AOAV, por sus siglas en inglés), un 88% de estos casos sigue sin resolverse o se cerró sin emitir declaraciones. Solo uno de los casos resultó en una condena de prisión.

Estos casos involucran ataques del ejército israelí en los que al menos 1.300 personas habrían sido asesinadas y unas 1.880 heridas. También se han reportado dos casos de tortura.

De esas 52 denuncias por crímenes de guerra, solo seis casos, es decir, un 12%, resultaron en algún reconocimiento de error, y solo uno condujo a una sanción legal y sentencia de prisión.

No obstante, este patrón no es nuevo.

Israel tiene una larga historia de investigaciones internas que se remonta al menos a la masacre de Kafr Qasim en 1956, cuando la policía fronteriza israelí mató a 49 civiles palestinos por violar un toque de queda del que no habían sido informados. Algunos oficiales fueron condenados, pero poco años después se redujeron sus sentencias y los perpetradores salieron en libertad.

En acontecimientos más cercanos, incluida la de Primera Guerra de Gaza, entre 2008 y 2009, y el asalto de 2014 al enclave sitiado, han seguido un patrón similar: numerosas bajas civiles, condenas internacionales, investigaciones internas que se prolongan o colapsan y una mínima rendición de cuentas.

El caso más reciente ocurrió el 25 de agosto de 2025, cuando un ataque aéreo contra el Hospital Nasser mató al menos a 20 personas, incluidos cinco periodistas de las agencias de noticias Reuters y AP, y de la cadena qatarí Al Jazeera.

Netanyahu describió el ataque como un “trágico percance”, lo que no hace más que repetir un patrón familiar de lenguaje poco preciso frente a las muertes de civiles.

Un mecanismo de blanqueo





Las investigaciones internas de Israel se llevan a cabo a través del Mecanismo de Investigación y Verificación de Hechos del Estado Mayor (FFA, por sus siglas en inglés).