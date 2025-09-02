Los ataques de Israel en Gaza siguen dejando un rastro de muerte y destrucción, incluso frente a las crecientes condenas internacionales. La Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio, el principal grupo de expertos en la materia, sostuvo este lunes que las acciones de Tel Aviv cumplen con los criterios legales de genocidio, mientras que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) exigió un alto el fuego inmediato y denunció la grave crisis humanitaria.

El 86% de los votantes de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio, que cuenta con 500 miembros, respaldó la resolución que declara: “Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio establecida en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)”.

Desde su fundación en 1994, la asociación de expertos ha aprobado nueve resoluciones que reconocen episodios históricos o en curso como genocidio.

La OCS pide un alto el fuego y una “solución justa” en Gaza



Durante la 25ª Cumbre de la OCS, celebrada este lunes en China, líderes mundiales expresaron su “profunda preocupación” por la escalada en Gaza y la grave crisis humanitaria en Gaza. También “condenaron las acciones que provocan numerosas víctimas civiles”.

Los Estados miembros de la OCS “subrayaron la necesidad de lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, garantizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza e intensificar los esfuerzos para asegurar la paz, la estabilidad y la seguridad de los residentes en la región”.

Según la declaración conjunta, denominada Declaración de Tianjin, afirmaron que “la única manera de garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio es una solución integral y justa a la cuestión palestina”.

Bloque del Golfo exige alto el fuego





De igual manera, el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) pidió un alto el fuego inmediato y duradero, la liberación de todos los rehenes y un acceso humanitario sin restricciones. En un comunicado tras una reunión ministerial en Kuwait, los ministros denuncian asesinatos masivos, desplazamientos forzados, políticas de hambruna y destrucción de viviendas e infraestructuras.

El GCC rechazó cualquier intento de anexar partes de Gaza, insistiendo en que Gaza y Cisjordania deben permanecer bajo la Autoridad Palestina. También condenó los ataques a convoyes y trabajadores humanitarios, y criticó el plan israelí de transferir el control de la Mezquita Ibrahimi en Hebrón a un consejo religioso judío y la expansión de asentamientos en Cisjordania.

Periodistas israelíes exigen fin de ataques a la prensa





Por otro lado, un grupo de 131 periodistas israelíes firmó una petición para exigir el cese inmediato de ataques contra reporteros palestinos y solicitar una investigación independiente sobre las muertes de trabajadores de medios durante la ofensiva.

El documento, titulado “Periodistas llaman a poner fin a la guerra”, denunció un asalto sistemático a la libertad de prensa. “Estamos horrorizados por el continuo asesinato de periodistas en Gaza”, escribieron, añadiendo que quienes sobreviven “trabajan bajo bombardeos, sin hogares, electricidad ni internet, y a menudo sin alimentos para ellos o sus familias”.

Para sustentar su denuncia, los periodistas citaron cifras del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, que señalan que 168 reporteros han sido asesinados en ataques israelíes en Gaza. Por su parte, la Oficina de Medios de Gaza elevó el balance total a 247 periodistas muertos desde octubre de 2023.

La petición también responsabiliza al gobierno israelí de bloquear deliberadamente el acceso a la prensa, al impedir la entrada de corresponsales extranjeros.

En ese contexto, el texto expresó solidaridad con los periodistas palestinos y exigió rendición de cuentas. “Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que detenga inmediatamente estos ataques y permita una investigación plena e independiente sobre la muerte de nuestros colegas”, subrayó.

