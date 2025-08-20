Durante un encuentro en la Casa Blanca con líderes europeos este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó como un hábil negociador, asegurando que ha puesto fin a siete guerras desde que llegó al poder en enero y destacando que prioriza la paz duradera por encima de los altos el fuego temporales.

Sin embargo, un examen más detallado de los conflictos que cita pinta un panorama mucho más complejo. Su historial de mediación es, en el mejor de los casos, mixto, y varios enfrentamientos que asegura haber resuelto continúan marcados por la violencia o el estancamiento político. Esta afirmación, cada vez más habitual en sus declaraciones públicas y en sus mensajes en Truth Social, ha despertado dudas entre periodistas y analistas.

En medio de la cobertura de la cumbre, considerada clave en los esfuerzos por alcanzar la paz, varios periodistas empezaron a hacerse dos preguntas: ¿a qué conflictos se refiere Trump cuando afirma que ya los ha resuelto? y ¿hasta qué punto sus declaraciones se ajustan a la realidad?

La web de noticias Axios envió a la Casa Blanca una lista de conflictos para confirmar si esas eran las guerras a las que se refería Trump. La respuesta de un portavoz les sorprendió: no eran seis, sino siete los conflictos que el presidente supuestamente había resuelto. Entre ellos, la administración incluyó disputas entre Israel e Irán, la República Democrática del Congo y Ruanda, Camboya y Tailandia, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, Egipto y Etiopía, además del enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán.

“Mi promedio es una guerra por mes”, presumió Trump en julio, cuando presentó el alto el fuego entre Camboya y Tailandia como un éxito de su política exterior. Pero ese cálculo dista mucho de ser preciso: varias de esas mediaciones corresponden a su primer mandato (2017-2021), como los intentos de acuerdo entre Egipto y Etiopía o el pacto parcial alcanzado en Washington entre Serbia y Kosovo en 2020.

Sobre el terreno, sin embargo, estos conflictos cuentan una historia muy distinta.

República Democrática del Congo y Ruanda





Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes respaldados por Ruanda en la República Democrática del Congo (RDC) se han prolongado durante años, alimentados por tensiones étnicas y la competencia por el dominio de recursos naturales.

A pesar de los esfuerzos de mediación internacional, el conflicto sigue sin resolverse. La semana pasada, los rebeldes respaldados por Ruanda incumplieron un plazo clave para alcanzar un acuerdo de paz duradero, lo que demuestra que esto está lejos de lograrse.

Tras la firma del acuerdo de paz en junio en la Casa Blanca, el ejército congoleño y el grupo rebelde M23 se acusaron mutuamente de incumplir el pacto, según ha reportado el medio estadounidense Axios. Así, aunque la administración Trump ha afirmado haber jugado un papel en el fin de las hostilidades, la violencia persistente contradice cualquier noción de que sea un conflicto resuelto en su totalidad.

Egipto y Etiopía





De manera similar, las tensiones entre Egipto y Etiopía giran en torno a la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope en el Nilo. El Cairo argumenta que esto reduciría significativamente el suministro de agua a su país.

Las negociaciones han sido lentas e inconclusas , dejando la disputa sin resolver y aumentando los temores de una futura escalada.

Trump y su administración han sugerido participación en fomentar el diálogo, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo trascendental. De hecho, Adís Abeba se retiró en 2020 de la mesa de negociación que Trump había promovido.

India y Pakistán





Las tensiones entre India y Pakistán por Cachemira han estallado de forma recurrente en los últimos años, con ambos lados intercambiando ataques y acusaciones. En mayo, la violencia se intensificó notablemente.

La administración Trump afirmó haber mediado un alto el fuego, presentándolo como un triunfo diplomático.

El 10 de mayo, tras nuevos enfrentamientos y una escalada de tensión significativa entre India y Pakistán, Trump anunció: “Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un alto el fuego completo e inmediato. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia”.

Sin embargo, el gobierno indio rechazó la idea de que Trump hubiera jugado un papel significativo en detener los enfrentamientos. “No hubo mediación de EE.UU. entre India y Pakistán”, declaró en junio el ministro de Relaciones Exteriores indio, Vikram Misri.

Pakistán, por su parte, no ha cuestionado las afirmaciones de Trump e incluso lo nominó al Premio Nobel de la Paz por su papel en el fin de las hostilidades.