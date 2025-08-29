La competencia entre Estados Unidos y China en inteligencia artificial (IA) va más allá de algoritmos y procesadores: se ha convertido en una lucha por controlar las reglas, la infraestructura y el futuro del mundo digital.

Así como la carrera nuclear se convirtió en el eje estratégico de la Guerra Fría, la pugna por el dominio de la IA y la computación cuántica (QC) se está transformando rápidamente en el escenario definitorio de la rivalidad entre grandes potencias del siglo XXI.

Estas capacidades dejaron de ser proyectos de investigación periféricos. Hoy están en el centro: son claves para la seguridad nacional y están destinadas a transformar la productividad económica, la efectividad militar y la influencia geopolítica.

En este contexto, el país que logre y asegure una ventaja decisiva no sólo marcará el ritmo de la próxima generación de apps, tanto civiles como militares, sino que también tendrá los medios para recalibrar el equilibrio global de poder.

Dado que la IA y la QC son tecnologías de doble uso, los avances en un área pueden rápidamente adaptarse a la otra. Esto permite desarrollar sistemas de armas más autónomos, arquitecturas de vigilancia más sofisticadas y una toma de decisiones estratégicas más rápida basada en datos.

Por ello, Washington y Beijing entienden que no pueden darse el lujo de perder esta carrera.

Para Washington, ceder liderazgo no es una opción. El consenso predominante sostiene que EE.UU. debe mantenerse a la vanguardia para proteger tanto su ventaja económica como su seguridad nacional.

Reflejando esta urgencia, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, describió el desarrollo de la inteligencia artificial incluso como una “ carrera armamentista ” con China. Y el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado un enfoque más agresivo en la política de IA de este país, impulsado por la agenda “ Estados Unidos Primero ”.

Al inicio de su segundo mandato, emitió una orden ejecutiva titulada “Eliminando barreras para el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial”, comprometiendo explícitamente a su administración a acelerar el desarrollo de la IA con restricciones mínimas como forma para asegurar el dominio tecnológico de EE.UU.

Relacionado TRT Global - Erdogan debuta en NEXT Sosyal, la nueva red social turca que ya supera el millón de usuarios

Objetivo compartido, caminos divergentes





Si la IA se convierte en la base del poder global, la pregunta ya no es si los estados competirán por la dominancia, sino cómo lo harán y bajo qué términos.

Tanto Washington como Beijing están convencidos de que el dominio de la infraestructura de IA determinará quién establece los estándares globales, asegura los flujos de datos mundiales y controla los recursos computacionales que sostienen las finanzas, la defensa y otros sectores.

Sin embargo, divergen en métodos, principios y narrativas.

Esta lógica recuerda a la competencia nuclear de la Guerra Fría, cuando los temores de un “déficit de misiles” en comparación a la Unión Soviética aceleraron intensamente los programas estratégicos estadounidenses.

Entonces, como ahora, los responsables de política veían la victoria tecnológica como clave para sostener la supremacía global.

Para Washington, permitir que un rival —y especialmente China— controle este ámbito equivaldría a ceder una parte clave de su influencia estratégica sobre las redes y plataformas que moldean el mundo moderno.

Su recién presentado plan “Ganar la carrera de la IA. Plan de acción de Estados Unidos para la IA” abre con una declaración de intenciones muy claras: “Estados Unidos está en una carrera por lograr la dominancia global en inteligencia artificial (IA). Quien tenga el ecosistema de IA más grande establecerá los estándares globales y obtendrá amplios beneficios económicos y militares.”

De este modo, el plan —coherente con el lema “Estados Unidos Primero”— sitúa el liderazgo en inteligencia artificial como un pilar central de la seguridad nacional estadounidense.

El plan propone eliminar restricciones regulatorias internas, acelerar la innovación, expandir la capacidad de centros de datos y garantizar autosuficiencia en semiconductores. Todas medidas diseñadas para proteger la ventaja propietaria de EE.UU. y mantener su influencia geopolítica en la era de la IA.

Este enfoque se centra en el acceso controlado, restringiendo la exportación de tecnologías avanzadas de computación y fabricación de chips hacia China y compartiendo capacidades de vanguardia principalmente con “aliados de confianza”.

Este enfoque centrado en la exclusividad parte de la convicción de que proteger las ventajas propietarias es esencial para mantener la influencia comercial y la superioridad estratégica.

Relacionado TRT Global - La IA revoluciona carreras y trabajos: ¿están los jóvenes preparados para el mundo que viene?