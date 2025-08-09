Türkiye y Egipto continúan estrechando sus lazos bilaterales. Este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, viajó a El Cairo, donde fue recibido oficialmente por el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Allí se comprometieron a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, justo cuando se cumplen 100 años desde el establecimiento de sus lazos diplomáticos.
Luego, Fidan se reunió con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, y brindaron una conferencia conjunta. Durante esta, el ministro turco destacó los avances en la cooperación en varios ámbitos y dijo que el objetivo actual es aumentar el comercio bilateral de 9.000 millones a 15.000 millones de dólares.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, anunció que alcanzó un consenso con Türkiye sobre cómo abordar las crisis que afectan a la región, tras reunirse con su homólogo en El Alamein.
Abdelatty describió la etapa actual de las relaciones entre Egipto y Türkiye como “un momento significativo de alineamiento estratégico”.
Los ministros confirmaron su “compromiso de unir esfuerzos y emplear todos los medios disponibles” para oponerse al plan de ocupación israelí y sus repercusiones, señaló el funcionario.
Reunión de emergencia de la OCI
Fidan anunció que Türkiye convocará una reunión de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para abordar el plan de Israel de ocupar por completo la Ciudad de Gaza.
“Como presidente del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica, hemos decidido convocar a la OCI a una reunión” para tratar el plan de Israel para Gaza”, declaró.
El ministro turco también condenó las intenciones de Israel y afirmó: “Rechazamos completamente la intención de ocupar por completo la Ciudad de Gaza. Este plan es una nueva fase de la política expansionista y genocida de Israel”. Añadió: “Como Türkiye y Egipto, continuaremos oponiéndonos a estos escenarios”.
Al destacar los esfuerzos humanitarios, Fidan indicó además: “Hasta la fecha, hemos enviado aproximadamente 102.000 toneladas de ayuda humanitaria para nuestros hermanos en Gaza. Agradecemos a Egipto por su estrecha cooperación en la entrega de esta ayuda”.
Situación de la región
Durante la conferencia, Fidan también repasó la situación en la región. Dijo que, junto a Egipto, trabajarán juntos para lograr una estabilidad duradera en Libia, Siria y Líbano.
También destacó que la paz en el Cuerno de África es un deseo sincero para ambos países.
Por otro lado, el ministro turco se refirió al acuerdo firmado entre Azerbaiyán y Armenia el viernes, auspiciado por Estados Unidos. Fidan dijo que Azerbaiyán luchó con determinación y recuperó territorios que estaban bajo ocupación de Armenia, lo que abrió la puerta a un prolongado proceso de negociaciones. En este sentido, la iniciativa de Washington tiene una enorme relevancia y se mantendrá el apoyo a las conversaciones entre ambas partes, añadió.