Türkiye y Egipto continúan estrechando sus lazos bilaterales. Este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, viajó a El Cairo, donde fue recibido oficialmente por el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Allí se comprometieron a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, justo cuando se cumplen 100 años desde el establecimiento de sus lazos diplomáticos.

Luego, Fidan se reunió con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, y brindaron una conferencia conjunta. Durante esta, el ministro turco destacó los avances en la cooperación en varios ámbitos y dijo que el objetivo actual es aumentar el comercio bilateral de 9.000 millones a 15.000 millones de dólares.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, anunció que alcanzó un consenso con Türkiye sobre cómo abordar las crisis que afectan a la región, tras reunirse con su homólogo en El Alamein.

Abdelatty describió la etapa actual de las relaciones entre Egipto y Türkiye como “un momento significativo de alineamiento estratégico”.

Los ministros confirmaron su “compromiso de unir esfuerzos y emplear todos los medios disponibles” para oponerse al plan de ocupación israelí y sus repercusiones, señaló el funcionario.

Reunión de emergencia de la OCI

Fidan anunció que Türkiye convocará una reunión de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para abordar el plan de Israel de ocupar por completo la Ciudad de Gaza.

“Como presidente del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica, hemos decidido convocar a la OCI a una reunión” para tratar el plan de Israel para Gaza”, declaró.