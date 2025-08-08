El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegará a El Cairo este sábado para una visita diplomática de alto nivel, que incluirá una reunión con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, según revelaron fuentes diplomáticas turcas. El objetivo será fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países, y abordar temas cruciales para la paz y estabilidad regional. Además, el genocidio en Gaza estará en el centro de las conversaciones.

El viaje coincide con el aniversario número 100 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. También es la segunda visita de Fidan a El Cairo este año, tras su participación en marzo pasado en la reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, realizó previamente una visita bilateral a Türkiye el 4 de febrero, y ambos ministros se reunieron por última vez en junio durante la sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI en Estambul.

La crisis de Gaza es una prioridad en la agenda

Las conversaciones en El Cairo se centrarán en las relaciones bilaterales, los desarrollos regionales y el fortalecimiento de la cooperación multidimensional entre Egipto y Türkiye.

Se espera que la crisis humanitaria en Gaza domine las conversaciones, y ambas partes intercambiarán puntos de vista sobre las negociaciones de alto el fuego entre Hamás e Israel, con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos. También se anticipa que coordinen esfuerzos para garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria.