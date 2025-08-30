La 25ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en la ciudad portuaria de Tianjin, al norte de China, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, se considera la reunión más trascendental del bloque euroasiático hasta la fecha.

La cumbre cobra relevancia en medio de la incertidumbre sobre las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, así como por la agitación geopolítica y comercial global provocada en los últimos meses por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han alterado las cadenas de suministro y empujado a países clave a acercarse a plataformas multilaterales alternativas como la OCS.

Durante los dos días de la cumbre en Tianjin, el presidente chino Xi Jinping será anfitrión de más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y su homólogo de Pakistán, Shehbaz Sharif, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el secretario general de la ONU António Guterres y una amplia lista de líderes de Asia Central y del Sudeste Asiático.

Para Beijing, la cumbre de Tianjin es un escenario para proyectar a la OCS como una plataforma de “ verdadero multilateralismo ”, en claro contraste con lo que percibe como unilateralismo y proteccionismo impulsados por Estados Unidos. Funcionarios chinos han subrayado que la cumbre trazará el plan de desarrollo de la organización para la próxima década, plasmado en la futura “Declaración de Tianjin”.

“Esto contrasta fuertemente con la esfera occidental, donde vemos problemas económicos, tensiones transatlánticas y relaciones deterioradas con Rusia”, afirmó el ex primer ministro de Kirguistán, Djoomart Otorbaev.

“En comparación, la unión de los países del Sur Global a través de la OCS es impresionante. Cada vez más naciones buscan la membresía. El mundo entero observa con atención esta cumbre”, dijo Otorbaev a TRT World. “Siendo China el miembro más grande de la OCS, acoger el evento subraya lo que podría ser el hito más importante de la organización en sus 25 años de historia”.

Se espera que las discusiones en Tianjin aborden temas de seguridad, energías renovables, tecnologías digitales y, posiblemente el más significativo, el tan debatido Banco de Desarrollo de la OCS, una nueva institución financiera inspirada en parte en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS.

“Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países de la OCS han manifestado claramente que tal institución es necesaria”, reveló Otorbaev, quien ha seguido de cerca la evolución de la OCS, en una conversación telefónica desde la capital kirguisa, Bishkek.

Aunque persiste la especulación sobre si el banco de la OCS encabezará un impulso de desdolarización, Otorbaev expresó cautela, sugiriendo que los estados miembros podrían considerar usarlo para liquidar el comercio en monedas nacionales, aunque el dólar seguirá siendo importante en el futuro previsible, “siempre y cuando no se utilice como un arma política”.

La mayor cumbre, bajo la sombra del proteccionismo comercial





La cumbre de este año tiene una relevancia excepcional en medio de las incertidumbres globales agravadas por el proteccionismo comercial, según Shen Shiwei, fundador del boletín China Briefing y miembro no residente de la Universidad Normal de Zhejiang.

“Esta será la mayor cumbre de la OCS en su historia, con más de 20 líderes nacionales y 10 jefes de organizaciones internacionales participando”, dijo Shen a TRT World desde Tianjin.

“La cumbre busca consolidar el papel de la OCS como una fuerza estabilizadora en un mundo cada vez más fragmentado, ofreciendo tanto cooperación en seguridad como integración económica como contrapeso a las medidas unilaterales de aranceles que alteran las cadenas de suministro”, señaló, en alusión al régimen arancelario de Trump que ha desestabilizado el comercio global.

La OCS ha crecido rápidamente desde su fundación en 2001. Hoy, los países miembros de la OCS —incluidos 10 miembros plenos, dos estados observadores y 14 socios de diálogo— representan más del 41% de la población mundial, más del 34% del PIB global (PPA) y alrededor del 24% de la superficie terrestre del planeta.

“Una de las características definitorias de la OCS hoy es su enfoque en el desarrollo pragmático, la sostenibilidad y la construcción de confianza, que colectivamente pueden facilitar la conectividad regional, la movilización de personas y recursos, y la sinergia”, explicó Zoon Ahmed Khan, investigadora pakistaní del Centro de Globalización y China (CCG), con sede en Beijing.

“Además de esto, la OCS también se erige como una representación de un mundo cada vez más multipolar que rechaza la hegemonía, la mentalidad de suma cero y el moralismo”, señaló Khan a TRT World.

Añadió que, ante los aranceles de Trump y una nueva ola de políticas divisivas desde el Norte Global, la OCS “brinda alternativas muy necesarias en materia de desarrollo, comercio y estabilidad económica en general… enviando un fuerte mensaje de unidad en la diversidad, mostrándose como cooperativa en lugar de coercitiva, y ofreciendo certeza en un momento en que Estados Unidos parece estar rompiendo lazos”.

Tres pilares: seguridad, economía y transformación digital





La agenda de la cumbre de este año se centra en tres pilares: seguridad, conectividad económica y transformación digital.

“Los líderes abordarán tanto amenazas tradicionales, como el terrorismo, así como nuevos desafíos como la ciberseguridad y la bioseguridad. En el plano económico, el foco estará en la facilitación del comercio y la sinergia con la Iniciativa de la Franja y la Ruta para mejorar la conectividad en los corredores de transporte”, señaló Shen.

La Declaración de Tianjin, que se espera sea el principal resultado de la cumbre, marcará las prioridades de la OCS para la próxima década. La última Estrategia de Desarrollo de la OCS fue adoptada en la cumbre de Ufa, Rusia, en 2015.

“La nueva estrategia actualizará prioridades para reflejar los desafíos actuales, como la fragmentación económica, los riesgos de seguridad y los cambios tecnológicos. Además, se espera la firma de más de 20 documentos y decisiones, que establecerán objetivos de cooperación a corto y largo plazo”, explicó Shen.

Khan subrayó que, en el frente diplomático, esta cumbre podría ofrecer soluciones para abordar los desafíos regionales pendientes, incluidos los déficits de confianza entre los estados miembros. “Abordar el estatus y la situación en Afganistán —que tiene estatus de observador en la OCS— también sigue siendo un punto clave en la agenda, y es posible que los miembros lleguen a compromisos más sólidos en este ámbito”.