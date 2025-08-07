Türkiye es el líder mundial en descubrimientos arqueológicos, tanto en tierra como bajo agua, destacó el presidente Recep Tayyip Erdogan durante el Simposio Internacional de Arqueología, que empezó este martes en la capital Ankara.

Desde 2002, indicó Erdogan, Türkiye ha logrado repatriar 13.291 piezas históricas. Entre ellas, la icónica estatua en bronce de Marco Aurelio, que fue robada de la antigua ciudad de Bourbon, en el suroeste de Anatolia, y el país logró recuperar tras 65 años.

“Nuestros expertos explorarán primero cada rincón de nuestro país, y luego cada lugar que un turco haya pisado alguna vez, documentando meticulosamente nuestro patrimonio cultural”, añadió.

El simposio, celebrado en el complejo presidencial, reúne a más de 250 académicos, incluidos 29 expertos internacionales. De ellos, 33 académicos —17 extranjeros— presentarán sus investigaciones. Durante el evento también participarán directores de excavaciones de toda Türkiye.

Además, como parte del simposio se inauguró la exposición “La Edad de Oro de la Arqueología”, abierta al público y que presenta 485 piezas procedentes de diversas ciudades antiguas que se exhiben por primera vez.

Marco Aurelio vuelve a casa tras 65 años





Una de las principales piezas de la exposición es la estatua de bronce del emperador Marco Aurelio, de la era romana, que fue devuelta a Türkiye luego de más de seis décadas. La escultura había sido robada de la antigua ciudad de Bourbon, en el suroeste de Anatolia.

La operación para recuperarla, llevada a cabo en cooperación con la Fiscalía del Distrito de Manhattan y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se considera un hito en los esfuerzos de Ankara por combatir el tráfico de bienes culturales.

“Este fue uno de los casos más difíciles con los que hemos lidiado”, afirmó Zeynep Boz, directora del Departamento para Combatir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. También explicó que los procesos de repatriación de obras de arte suelen tomar décadas debido a dificultades legales y probatorias. Y añadió que muchos países tratan kas antigüedades como elementos de inversión, a diferencia de Túrkiye, que las considera parte de su identidad cultural.

"Estos objetos no solo se relacionan con la propiedad; a menudo se utilizan para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo", señaló Boz. "Repatriarlos significa no solo restaurar el patrimonio, sino también desmantelar redes criminales globales".