La Cina e Taiwan si sono scontrati sulle loro interpretazioni contrastanti della storia in un'escalation di dichiarazioni polemiche, in risposta a quelle che Pechino considera provocazioni da parte del governo taiwanese, affermando che è impossibile “invadere” ciò che è già territorio cinese.

La Cina considera Taiwan, governata democraticamente, come parte del proprio territorio e negli ultimi cinque anni ha intensificato la pressione militare e politica sull'isola. Pechino nutre un'avversione particolare per il presidente taiwanese Lai Ching-te, definendolo un “separatista”.

Dalla scorsa domenica, Lai ha tenuto due discorsi, parte di una serie di dieci interventi sul tema “unire il paese”, dichiarando che Taiwan è “ovviamente un paese” e che la Cina non ha alcun diritto legale o storico di rivendicarlo.

Durante una conferenza stampa regolare a Pechino, mercoledì, la portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan, Zhu Fenglian, ha dichiarato che qualsiasi “provocazione indipendentista” da parte di Lai e della sua amministrazione affronterà “contromisure risolute”.

“Sebbene le due sponde dello Stretto di Taiwan non siano ancora completamente riunificate, il fatto storico e legale che i compatrioti di entrambe le parti appartengano a un'unica Cina e che siano tutti cinesi non è mai cambiato,” ha affermato Zhu.

Tensioni Cina-Taiwan

Le tensioni tra Cina e Taiwan, inclusi diversi cicli di esercitazioni militari cinesi, hanno aumentato la possibilità che Pechino possa un giorno concretizzare le minacce di prendere Taiwan con la forza, il che potrebbe scatenare una guerra regionale. L'ultima esercitazione militare cinese risale ad aprile, e secondo il ministero della difesa taiwanese, l'aeronautica e la marina cinesi operano quotidianamente intorno a Taiwan, talvolta utilizzando decine di aerei da guerra.

Alla domanda sui commenti statunitensi riguardo alle esercitazioni cinesi come preparativi per un attacco, Zhu ha corretto il giornalista: “Taiwan è parte della Cina; non si può parlare di invasione.”

Lai ha una visione diversa sullo status e sul futuro di Taiwan. In un discorso tenuto martedì sera, ha affermato che il futuro di Taiwan può essere deciso solo dal suo popolo, democraticamente, e non da una decisione di un partito o di un presidente. Ha aggiunto che “l'indipendenza di Taiwan” significa che l'isola non fa parte della Repubblica Popolare Cinese.

La Repubblica di Cina, fondata dopo la rivoluzione del 1911 che rovesciò l'ultimo imperatore, si rifugiò a Taiwan nel 1949 dopo aver perso una guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong, e questo rimane il nome formale dell'isola.

“Quanti anni ha la Repubblica di Cina? Ha 113 anni e quest'anno ne compirà 114. La Repubblica Popolare Cinese? Ha solo circa 70 anni, giusto? È semplice e chiaro,” ha detto Lai.

L'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale di quest'anno è un altro tema sensibile, e la Cina ha invitato i vecchi soldati che combatterono per la Repubblica di Cina a una parata militare a Pechino all'inizio di settembre.

Taiwan non vuole che partecipino, e mercoledì il suo ministro della difesa, Wellington Koo, ha affermato che Pechino sta cercando di distorcere la storia.

“La guerra di resistenza fu guidata e vinta dalla Repubblica di Cina, non dalla Repubblica Popolare Cinese - questo è indiscutibile,” ha detto ai giornalisti in parlamento.