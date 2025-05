Quando si incontra Özge Doğan, fondatore e amministratore delegato del family office Karman Beyond, la prima cosa che colpisce non è il suo titolo o la sua età, ma il suo discorso diretto su eredità, responsabilità e trasformazione.

A soli 29 anni, non solo sta fondando il primo ufficio multifamiliare indipendente in Türkiye, ma sta anche ridisegnando la narrativa sulla ricchezza, la successione e il cambiamento generazionale nei mercati emergenti.

Parlando con TRT World a margine del recente Qatar Economic Forum 2025 a Doha, l'energia di Özge era palpabile. “Questo è un luogo interessante per me”, ha detto, riferendosi al raduno delle menti economiche globali a Doha.

“Qui ci sono molti leader che offrono opinioni autentiche e ponderate. È rassicurante ascoltare conversazioni focalizzate sul futuro – sull'incertezza, la volatilità, cosa ci aspetta e su come guidare l'accumulazione intergenerazionale della ricchezza nei mercati pubblici e privati.”

Özge fa parte di un’ondata di nuovi leader che stanno rimodellando il mondo della gestione patrimoniale – nel suo caso, combinando l’esperienza personale con l’ambizione professionale.

Nel contesto di un family office multifamiliare, la gestione patrimoniale si riferisce spesso a un approccio olistico volto a proteggere e far crescere le risorse di più famiglie benestanti attraverso le generazioni. Questo include tutto: dalla strategia d’investimento e pianificazione successoria alla filantropia e alla governance.

Come membro della seconda generazione di una facoltosa famiglia turca, Özge partecipa attivamente ai processi decisionali finanziari della sua famiglia, mentre si connette con le nuove generazioni attraverso piattaforme globali. La sua attenzione si concentra sulla promozione di una mentalità d'investimento più agile, tecnologica e orientata all'impatto, radicata nel patrimonio ma non dipendente da esso.

Dalla frustrazione alla rinascita

Il percorso di Özge verso la finanza non è nato da un’istruzione formale, ma da una necessità personale derivante dal peso dell’eredità e dal desiderio di gestire efficacemente il patrimonio familiare. “Sono turca e appartengo alla seconda generazione di una famiglia che ha creato ricchezza. Il mio background è giuridico. Non provengo dal mondo della finanza,” racconta con sincerità.

Quando ha iniziato a prendere parte alle decisioni sulla gestione della ricchezza familiare, si è sentita sopraffatta. “Era frustrante come giovane membro della famiglia... Vogliamo proteggere e far crescere ciò che abbiamo, e desideriamo solo una cosa: una prospettiva meno conflittuale e una visione olistica della gestione della ricchezza, che è diversa dal semplice gestire un asset, giusto?”

Durante un periodo trascorso a Londra, ha scoperto il concetto di “family office” – una scoperta che le ha cambiato la vita. “Me ne sono innamorata... Se non riesco a trovarne uno in Türkiye, perché non crearlo io?”

E così, nel 2021, nasce Karman Beyond – un family office multifamiliare con sedi a Istanbul, Londra e Dubai, progettato non solo per gestire la ricchezza intergenerazionale, ma anche per affrontare le dinamiche uniche delle famiglie dei mercati emergenti.

Giovinezza, intuizione e una prospettiva diversa

Esiste uno stereotipo diffuso secondo cui i gestori patrimoniali siano persone più anziane, conservatrici e tradizionalmente esperte; ma Özge rompe questo schema. “Essere in questo ruolo mi ha aperto le porte a mondi che non avrei mai immaginato,” afferma. “Tutti parlano della nuova generazione, ma raramente si vedono membri della nuova generazione parlare per sé stessi.”

Essendo nata nella ricchezza piuttosto che averla costruita, Özge ritiene che questa prospettiva le consenta di creare un legame più profondo con le famiglie in fase di transizione. “C’è una differenza tra costruire la ricchezza e nascerci dentro – cambia proprio la mentalità,” osserva.

Pur riconoscendo i propri limiti professionali, sottolinea l'importanza della collaborazione e dell’esperienza. “Ho 29 anni, ma il membro più giovane della mia squadra, dopo di me, ha 42 anni. E non è discriminazione anagrafica... hanno un’esperienza incredibile, che è fondamentale nella gestione patrimoniale.”

Ciò che la distingue davvero è la sua autenticità e l’esperienza vissuta. “All’inizio non avevo tutte le risposte,” ammette. “Ma alla fine sono una delle persone che prendono decisioni. Io e la mia famiglia prendiamo insieme le scelte. Quindi, essere parte della famiglia e allo stesso tempo rappresentare la nuova generazione mi dà una prospettiva unica – e credo che questo sia davvero un vantaggio.”

La ricchezza nel futuro guidato dalla tecnologia

Özge vede la nuova generazione come portabandiera di una filosofia d'investimento più agile, tecnologicamente curiosa e orientata allo scopo. “Tradizionalmente, la ricchezza veniva costruita tramite il settore immobiliare o i mercati pubblici,” afferma. “Ma oggi il mondo è diventato molto più sofisticato.”

Crede fermamente che la nuova generazione non si accontenterà di ereditare le strutture del passato: vorrà migliorarle. “Credo profondamente nella comunità della nuova generazione. Non vogliamo solo seguire l’eredità: vogliamo contribuirvi.”

La tecnologia – e in particolare l’intelligenza artificiale – è al centro di questa trasformazione. “Siamo più propensi al rischio, ci muoviamo più velocemente e la nostra curiosità ci guida. La velocità del cambiamento aumenterà ulteriormente, e noi siamo pronti.”

Secondo Özge, creare impatto e generare rendimento non sono concetti in conflitto. “Si può creare ricchezza facendo del bene. Ed è per questo che credo che la prossima generazione sarà un bene per il mondo.”

Verso il 2030

Il Qatar Economic Forum 2025 si è svolto con il tema “La Strada verso il 2030: Trasformare l’Economia Globale”. Alla domanda su quale sia la sua roadmap verso il 2030, Özge offre una risposta riflessiva che racchiude la sua filosofia:

“In ogni panel a cui ho partecipato al QEF 2025, è emersa una verità condivisa: nessuno sa davvero cosa porterà il futuro – e hanno assolutamente ragione,” afferma. “Non puoi prevedere esattamente dove stia andando il mondo, ma puoi sviluppare una sensibilità in merito. Ciò che conta è posizionarsi in modo consapevole e avere sufficiente esposizione alle opportunità per trovarsi al posto giusto, nel momento giusto – o almeno essere in grado di riconoscere cosa sia la ‘cosa giusta’ quando arriva.”

Özge si vede come una voce guida della nuova generazione, determinata a supportare sempre più famiglie, soprattutto nei mercati emergenti dove la ricchezza cresce rapidamente ma spesso manca un ecosistema strutturato di supporto. “In queste regioni si assiste a un’accelerazione della creazione di ricchezza, ma la cultura che la circonda è molto diversa da quella dei mercati maturi,” osserva.

“C’è molta innovazione, molte prime volte – e tutto ciò richiede una comprensione sfumata della cultura e della capacità di adattarsi.”