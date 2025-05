Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che una Siria pacifica e stabile "sarebbe uno degli sviluppi più drammatici nella regione da molto tempo", segnalando il sostegno di Washington alla nuova leadership del paese sotto la guida del Presidente Ahmed Alsharaa.

"Questa è un'opportunità storica e, se avrà successo, avremo un effetto trasformativo e drammatico sulla regione," ha affermato Rubio giovedì nella località trustica di Antalya, nel sud della Türkiye.

Le sue dichiarazioni seguono l'incontro di mercoledì tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Alsharaa a Riyadh, un incontro che ha rappresentato il contatto di più alto livello tra Stati Uniti e Siria da quando il regime di Bashar al Assad è stato rovesciato a dicembre. Trump, che in precedenza aveva annunciato l'intenzione di revocare le sanzioni statunitensi contro la Siria, ha definito l'incontro "eccellente".

Rubio ha descritto la nuova leadership siriana come determinata a ricostruire il paese come una società pluralistica. Ha sottolineato che la Siria è intenzionata a “essere in pace con tutti i suoi vicini” e a “scacciare i combattenti stranieri e i terroristi” che destabilizzerebbero il paese.

Rubio ha affermato che gli Stati Uniti vogliono essere "di aiuto", ma l'assistenza americana sarà condizionata al fatto che la Siria compia "passi avanti". Ha aggiunto: "Ovviamente, vogliamo vedere progressi e prenderemo in considerazione ogni passo che faranno, ma sarà un lungo percorso."

Rubio ha anche menzionato la possibilità di "rivolgersi un giorno al Congresso per chiedere la rimozione permanente delle sanzioni."

“Credo che, innanzitutto, vogliamo iniziare con una deroga che permetta ai partner stranieri che vogliono fornire aiuti di farlo senza essere esposti al rischio di sanzioni,” ha aggiunto Rubio.

Rubio, in visita in Türkiye come parte di un incontro informale dei ministri degli esteri della NATO, ha incontrato giovedì il Ministro degli Esteri siriano Asaad Hassan al Shaibani e il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in un incontro trilaterale ad Antalya. Dopo la partenza di Fidan, Rubio e al Shaibani hanno proseguito i colloqui.

Il vice portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, ha anche confermato che l'amministrazione sta "procedendo ora" per attuare la decisione del presidente di revocare le sanzioni.

Alla domanda su quando e a quali condizioni le sanzioni potrebbero essere completamente rimosse, Pigott ha risposto di non avere previsioni al riguardo.

Pace e prosperità a lungo termine

"Si tratta di dare alla Siria un'opportunità," ha dichiarato Pigott.

"Ci sono state azioni comunicate dal presidente; sono state dettagliate nel resoconto diffuso dalla Casa Bianca e nuovamente spiegate da questo podio... Se la Siria intraprende quelle azioni, potremmo vedere una pace e una prosperità durature.”

Trump ha annunciato martedì al Forum di Investimenti USA-Arabia Saudita 2025 nella capitale Riyadh che avrebbe ordinato la rimozione delle "brutali e paralizzanti" sanzioni statunitensi contro la Siria offrendo al paese "una possibilità di grandezza."

Ha inoltre dichiarato di aver preso la decisione dopo le discussioni con il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Trump ha avuto il suo primo incontro con Ahmad Alsharaa a Riyadh mercoledì, con la presenza di bin Salman e la partecipazione online di Erdoğan. Il presidente americano ha descritto l'incontro come "eccellente" e ha definito Alsharaa un "uomo forte" con un "passato solido."

Bashar al Assad, leader della Siria per quasi 25 anni, è fuggito in Russia l'8 dicembre 2024, ponendo fine al regime del Partito Baath, al potere dal 1963. Alsharaa, che ha guidato le forze anti-regime per rovesciare Assad, è stato proclamato presidente alla fine di gennaio.