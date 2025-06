La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha imposto un coprifuoco nell’area del centro dopo diversi giorni di proteste contro i raid dell’ICE, durante i quali si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, atti di vandalismo diffusi e alcuni saccheggi, in particolare durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Il coprifuoco entrerà in vigore martedì alle 20:00 ora locale e resterà attivo fino alle 6:00 di mercoledì. Riguarderà un’area di circa un chilometro quadrato nel distretto centrale.

Le proteste sono scoppiate in varie zone del centro di Los Angeles a partire da venerdì sera e sono proseguite fino a martedì, sia durante il giorno che in serata. Decine di manifestanti hanno tentato di attraversare l’autostrada US 101 e diversi edifici del centro hanno riportato “danni significativi” a causa di graffiti e vetri infranti, ha riferito la sindaca Bass.

I leader politici della California hanno esortato l’amministrazione Trump a interrompere la stretta sull’immigrazione che ha provocato le manifestazioni. Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo la decisione del presidente Trump di inviare la Guardia Nazionale e i Marines in California, nonostante le obiezioni del governatore Gavin Newsom.

«Penso sia importante sottolinearlo, non per minimizzare i vandalismi e la violenza che si sono verificati – sono stati significativi», ha dichiarato la sindaca Bass. «Ma è fondamentale sapere che quanto sta accadendo in questo miglio quadrato non sta coinvolgendo l’intera città. Alcune immagini delle proteste e degli scontri danno l’impressione di una crisi a livello cittadino, ma non è così.»

Los Angeles aveva già introdotto un coprifuoco notturno nel 2020, in seguito alle proteste nazionali per l’uccisione di George Floyd. In quell’occasione, molti manifestanti pacifici sfidarono il provvedimento e continuarono a marciare.