Secondo un nuovo rapporto di monitoraggio pubblicato mercoledì, i casi di attacchi e discriminazioni contro i musulmani nella capitale tedesca Berlino sono quasi raddoppiati nel 2024, raggiungendo un preoccupante totale di 644 episodi.

Rima Hanano, co-direttrice di CLAIM, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Berlino: “Il nuovo rapporto annuale fa suonare un campanello d’allarme per la nostra città”, invitando le autorità a prendere misure più incisive contro il crescente razzismo contro i musulmani.

“Nel 2024 abbiamo documentato 644 casi di attacchi e discriminazioni contro i musulmani, un aumento di quasi il 70% rispetto all’anno precedente. Questo significa che a Berlino si verificano quasi due episodi al giorno”, ha affermato.

Hanano ha sottolineato che le donne sono particolarmente prese di mira, rappresentando circa due terzi (64%) dei casi in cui il genere della vittima è noto. Inoltre, ha aggiunto che molte delle vittime erano accompagnate dai propri figli al momento dell’aggressione.

Il rapporto indica che la maggior parte dei casi documentati si è verificata in scuole, abitazioni e luoghi di lavoro, seguiti da insulti verbali.

Hanano ha anche evidenziato che i casi documentati rappresentano probabilmente solo una parte della realtà, suggerendo che il numero reale degli episodi potrebbe essere molto più alto.

Aumento del razzismo contro i musulmani

Hanano ha osservato che il razzismo contro i musulmani è aumentato sensibilmente in seguito all’intensificarsi dei conflitti in Medio Oriente. Ha anche ricordato che, dopo gli attacchi terroristici in Germania, si sono registrati simili aumenti, poiché politici e media spesso presentano i musulmani come una minaccia alla sicurezza, alimentando un clima di sospetto e discriminazione.

“I musulmani sono stati ripetutamente posti sotto sospetto generale e presentati come un problema di sicurezza”, ha affermato.

“Alcune persone si sentono incoraggiate e legittimate da questi discorsi e narrazioni. E ciò che è davvero inquietante è che anche bambini e giovani vengano aggrediti, sia verbalmente che fisicamente, per strada.”

La Germania, dopo la Francia, ospita la seconda più grande popolazione musulmana dell’Europa occidentale, con circa 5,5 milioni di musulmani su un totale di 84 milioni di abitanti.

Negli ultimi anni, il paese ha visto un notevole aumento degli episodi di razzismo e violenza contro i musulmani, alimentati in particolare da partiti e movimenti di estrema destra, come il partito di opposizione Alternativa per la Germania (AfD).