La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili su Kiev durante la notte, uccidendo due persone, ferendone almeno 16 e provocando incendi in cinque distretti della capitale, secondo quanto riferito dalle autorità.

Secondo il sindaco Vitali Klitschko, i detriti di droni e missili intercettati hanno colpito diverse aree residenziali, danneggiando edifici e causando vasti incendi.

Nel distretto di Shevchenkivskyi, i detriti dei bersagli abbattuti hanno danneggiato i piani superiori di edifici residenziali e innescato incendi. Nel distretto di Darnitskyi, sono andati a fuoco garage e una stazione di servizio. Nel distretto di Solomenskyi, il tetto di un edificio non residenziale è stato colpito dalle fiamme. Nel distretto di Podolskyi, una clinica è stata quasi completamente distrutta. Nel distretto di Goloseevskyi, frammenti di droni hanno colpito un camion.

Gli Stati Uniti promettono più armi

Secondo Klitschko, due persone sono rimaste uccise nell'attacco. Altre 16 sono rimaste ferite, di cui dieci ricoverate in ospedale. Una densa coltre di fumo ha avvolto la città e le autorità hanno invitato i residenti a chiudere le finestre dopo essere tornati dai rifugi.

L'attacco ha colpito anche la regione di Kiev. Secondo l'amministrazione militare regionale, case e strutture agricole sono state danneggiate e incendi sono stati registrati in quattro distretti. Un uomo è rimasto ferito nel distretto di Obukhov ed è stato ricoverato in ospedale.

Il giorno precedente, l'Ucraina aveva riferito che la Russia aveva lanciato 728 droni, il numero più alto dall'inizio della guerra. Prima di allora, il raid più grande era stato il 4 luglio, con 539 droni e 11 missili. In precedenza, il 29 giugno, era stato segnalato il lancio di 537 obiettivi aerei.

Secondo fonti del New York Times, il presidente russo Vladimir Putin si aspetta che la difesa ucraina possa non essere in grado di resistere alla pressione.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano sospeso le forniture di armi all'Ucraina a causa di una revisione dell'inventario del Pentagono. Dopo i massicci attacchi, Trump ha ordinato la ripresa degli aiuti e ha annunciato la possibile consegna di un altro sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina.

"Stanno subendo colpi duri, molto duri. Quindi esamineremo questa questione", ha dichiarato.