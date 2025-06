Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha dichiarato che il massacro a Gaza "ha raggiunto un punto morto", definendolo un fallimento e invitando il governo estremista del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a porvi fine e a dare priorità al rilascio dei prigionieri detenuti a Gaza.

"Quello che stiamo facendo a Gaza non funziona. La guerra è in una situazione di stallo," ha scritto Lapid su X giovedì.

"È tempo di porre fine alla guerra. La leadership deve sapere quando cambiare strategia quando questa non ha più successo."

Le sue dichiarazioni seguono l'uccisione di sette soldati israeliani all'interno di un veicolo blindato durante un'imboscata di Hamas a Khan Younis martedì.

Lapid ha criticato il governo per aver lasciato i soldati "come bersagli per ulteriori attacchi" e ha messo in discussione il genocidio in corso, affermando: "Nessuno capisce più cosa stiamo guadagnando da tutto questo."

Ha rinnovato il suo appello per un accordo per il ritorno dei prigionieri israeliani — stimati intorno a 50, con 20 ritenuti ancora vivi — e ha proposto di coinvolgere l'Egitto nella gestione di Gaza dopo la guerra.

"Dobbiamo lasciare che l'Egitto gestisca la Striscia mentre l'esercito israeliano si ridispone intorno a Gaza per scoraggiare le minacce, fermare il contrabbando e soffocare economicamente Hamas," ha detto Lapid.

Ha sottolineato che sconfiggere Hamas "non avverrà esaurendo i nostri soldati dentro Gaza, ma attraverso strategia, organizzazione e tempismo intelligente."

Mickey Levy, membro della Knesset ed ex Presidente della Knesset, ha espresso sostegno a Lapid, affermando: "Dobbiamo fermarci."

"Questa guerra si è trasformata in una guerra di logoramento senza direzione. È tempo di un accordo," ha detto Levy su X.

Pressioni crescenti

Le dichiarazioni di Lapid si aggiungono alle crescenti critiche a Netanyahu, il cui governo è accusato di prolungare il genocidio per sopravvivenza politica.

Le famiglie dei prigionieri e dei soldati morti, così come parti dell'opposizione israeliana, hanno accusato Netanyahu di assecondare le fazioni di estrema destra nel suo gabinetto.

A febbraio, l'Egitto ha respinto una precedente proposta di Lapid che prevedeva che Il Cairo amministrasse Gaza per 15 anni in cambio di una riduzione del debito.

Le sue ultime dichiarazioni arrivano mentre l'attenzione internazionale torna su Gaza dopo un conflitto di 12 giorni tra Israele e Iran e in seguito alla dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui un cessate il fuoco a Gaza è ora "molto vicino."

I palestinesi hanno riportato oltre 56.300 vittime causate dal genocidio in corso da parte di Israele, molte delle quali donne e bambini.

Secondo l'agenzia ufficiale palestinese WAFA, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe essere intorno ai 200.000.

Nel corso del genocidio, Israele ha anche ridotto gran parte dell'enclave in rovina e praticamente sfollato l'intera popolazione di 2,3 milioni di persone.

Ha inoltre bloccato l'ingresso di aiuti umanitari disperatamente necessari e ha permesso alla controversa cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation, un gruppo di aiuto sostenuto dagli Stati Uniti e istituito per bypassare il lavoro di aiuto delle Nazioni Unite, criticato per essere una "trappola mortale."

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.