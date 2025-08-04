Nonostante le pressioni provenienti da Washington, la Russia ha continuato i suoi attacchi contro il vicino filoccidentale. Venerdì, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato di voler la pace, ma ha ribadito che le sue richieste per porre fine a un conflitto che dura da quasi tre anni e mezzo “non sono cambiate”.

“Abbiamo bisogno di una pace duratura e stabile, fondata su basi solide, che garantisca la sicurezza sia della Russia che dell’Ucraina e soddisfi entrambe le parti”, ha affermato Putin, aggiungendo: “Tuttavia, le condizioni [della Russia] restano assolutamente le stesse.”

Mosca ha più volte richiesto che Kiev rinunci all’obiettivo di aderire alla NATO e che ceda il controllo delle quattro regioni annesse da Mosca. Kiev, dal canto suo, ha definito queste richieste inaccettabili.

Domenica, l’Ucraina ha condotto un attacco con droni contro un deposito di carburante a Soči, città che aveva ospitato i Giochi Olimpici invernali del 2014, causando un incendio. Kiev ha annunciato l’intenzione di intensificare gli attacchi aerei in risposta all’aumento delle offensive russe sul proprio territorio nelle ultime settimane, che hanno causato la morte di decine di civili.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato 61 droni ucraini durante la notte. Da parte sua, l’amministrazione militare ucraina ha comunicato lunedì mattina su Telegram che una persona è rimasta uccisa a seguito di un bombardamento russo nella regione meridionale di Kherson.

Domenica, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si stanno preparando per uno scambio di prigionieri che permetterà il ritorno a casa di 1.200 soldati ucraini, dopo i colloqui con la Russia tenuti a Istanbul nel mese di luglio.

Trump aveva iniziato il suo secondo mandato con la speranza che la guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 con l’invasione russa del paese vicino, potesse concludersi a breve. Tuttavia, nelle ultime settimane, il presidente americano ha espresso in modo sempre più evidente la sua frustrazione nei confronti di Putin, a causa delle incessanti offensive russe.