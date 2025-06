Le autorità di New York hanno messo le forze dell'ordine in stato di massima allerta dopo gli attacchi militari statunitensi contro le strutture nucleari iraniane avvenuti nel fine settimana, anche se, secondo i media locali, non sono state identificate minacce specifiche per la città.

“Non ci sono minacce significative dirette alla città, ma è sempre importante essere consapevoli dei lupi solitari,” ha dichiarato il sindaco Eric Adams a NBC News lunedì.

Adams ha spiegato che il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) sta collaborando strettamente con partner federali per aumentare la sorveglianza in aree sensibili, tra cui centri comunitari ebraici e persiani, oltre a luoghi pubblici ad alta frequentazione come Times Square.

“Vogliamo assicurarci che non si verifichino attacchi di lupi solitari in questi luoghi,” ha aggiunto.

Paure di possibili ritorsioni iraniane

Le autorità stanno anche monitorando possibili attacchi informatici contro le infrastrutture statunitensi, alla luce delle crescenti preoccupazioni per eventuali ritorsioni iraniane dopo gli attacchi.

Il vice sindaco per la sicurezza pubblica, Kaz Daughtry, ha sottolineato che la sicurezza pubblica rimane la massima priorità dell’amministrazione e ha invitato i cittadini di New York a proseguire con le loro attività quotidiane.

“Vogliamo che i newyorkesi continuino con le loro abitudini,” ha dichiarato Daughtry.

Le autorità cittadine hanno incoraggiato il pubblico a rimanere vigile e a segnalare qualsiasi attività sospetta.

“Stiamo intensificando le misure,” ha detto Adams. “Siamo in stato di massima allerta.”

Gli avvertimenti sono arrivati dopo che le forze statunitensi hanno effettuato una serie di attacchi domenica mattina contro i siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan, alimentando timori di un conflitto regionale più ampio.