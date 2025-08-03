L'eruzione notturna del vulcano Krasheninnikov in Kamchatka, la prima in 600 anni, potrebbe essere collegata al forte terremoto che ha colpito la Russia orientale la scorsa settimana, secondo quanto riportato domenica dall'agenzia statale russa RIA e da alcuni scienziati.

"Questa è la prima eruzione storicamente confermata del vulcano Krasheninnikov in 600 anni," ha dichiarato Olga Girina, capo del Kamchatka Volcanic Eruption Response Team, citata da RIA.

Girina ha aggiunto che l'eruzione potrebbe essere collegata al terremoto di mercoledì, che ha innescato avvisi di tsunami fino alla Polinesia Francese e al Cile, ed è stato seguito dall'eruzione del Klyuchevskoy, il vulcano più attivo della penisola di Kamchatka.

Sul canale Telegram dell'Istituto di Vulcanologia e Sismologia, Girina ha spiegato che l'ultima effusione di lava del Krasheninnikov risale al 1463, con un margine di errore di più o meno 40 anni, e da allora non si conoscono altre eruzioni.