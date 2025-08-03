MONDO
Terremoto in Kamchatka collegato a rara eruzione di un vulcano dopo 600 anni, dicono gli scienziati russi
Prima eruzione del vulcano Krasheninnikov in circa 600 anni osservata durante la notte, possibilmente collegata al potente terremoto della scorsa settimana nell'Estremo Oriente russo che ha anche provocato allarmi tsunami.
Tsunami waves flood an area after a powerful magnitude 8.8 earthquake struck off Russia's far eastern Kamchatka Peninsula in Severo-Kurilsk. / Reuters
3 agosto 2025

L'eruzione notturna del vulcano Krasheninnikov in Kamchatka, la prima in 600 anni, potrebbe essere collegata al forte terremoto che ha colpito la Russia orientale la scorsa settimana, secondo quanto riportato domenica dall'agenzia statale russa RIA e da alcuni scienziati.

"Questa è la prima eruzione storicamente confermata del vulcano Krasheninnikov in 600 anni," ha dichiarato Olga Girina, capo del Kamchatka Volcanic Eruption Response Team, citata da RIA.

Girina ha aggiunto che l'eruzione potrebbe essere collegata al terremoto di mercoledì, che ha innescato avvisi di tsunami fino alla Polinesia Francese e al Cile, ed è stato seguito dall'eruzione del Klyuchevskoy, il vulcano più attivo della penisola di Kamchatka.

Sul canale Telegram dell'Istituto di Vulcanologia e Sismologia, Girina ha spiegato che l'ultima effusione di lava del Krasheninnikov risale al 1463, con un margine di errore di più o meno 40 anni, e da allora non si conoscono altre eruzioni.

La sezione di Kamchatka del ministero russo per i servizi di emergenza ha riferito che, a seguito dell'eruzione del vulcano, è stata registrata una colonna di cenere che si è innalzata fino a 6.000 metri (3,7 miglia).

Il vulcano ha un'altezza di 1.856 metri.

"La nube di cenere si è spostata verso est, in direzione dell'Oceano Pacifico. Non ci sono aree popolate lungo il suo percorso," ha dichiarato il ministero su Telegram.

L'eruzione del vulcano è stata classificata con un codice di aviazione arancione, indicando un rischio elevato per gli aeromobili, ha aggiunto il ministero.

