“A tutti gli stranieri residenti che hanno partecipato alle proteste pro-jihadiste, vi mettiamo in guardia: nel 2025 vi troveremo e vi deporteremo.”

Così si legge sulla pagina web della Casa Bianca. L’ordine, secondo l’amministrazione statunitense, mira a intraprendere “misure decise e senza precedenti” per combattere l’antisemitismo nei campus universitari e negli spazi pubblici.

Nel documento informativo che accompagna l’ordine, Trump accusa questi “stranieri residenti” di “celebrare gli stupri di massa, i rapimenti e gli omicidi di Hamas”, oltre a ostacolare le sinagoghe, aggredire i fedeli e vandalizzare monumenti e statue americane.

Tuttavia, i critici sostengono che il linguaggio ampio dell’ordine e la sua applicazione rappresentino un attacco diretto all’attivismo pro-palestinese e ai diritti di libertà di parola negli Stati Uniti.

Repressione mirata?

Poche settimane dopo la firma dell’ordine, il 10 marzo, Mahmoud Khalil, un attivista studentesco palestinese dell'Università di Columbia di New York, è stato arrestato. Trump ha definito Khalil un “Radicale Studente Straniero Pro-Hamas”, nonostante Khalil, residente permanente negli Stati Uniti con una green card e non fosse stato formalmente accusato di alcun crimine.

Il suo arresto ha suscitato una rapida reazione internazionale da parte di organizzazioni per i diritti civili, avvocati e accademici, che lo hanno condannato come una grave violazione dei diritti garantiti dal Primo Emendamento.

Ad oggi, il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha fornito solo motivazioni vaghe per la detenzione di Khalil. Un post su X afferma che “Khalil ha guidato attività allineate con Hamas, un’organizzazione designata come terroristica.”

La decisione si basa su una legge sull’immigrazione raramente utilizzata che concede al Segretario di Stato l’autorità di dichiarare la presenza di un non cittadino negli Stati Uniti “incompatibile con la politica estera”, rendendolo così idoneo alla rimozione.

Tuttavia, la Casa Bianca non ha presentato prove concrete contro Khalil, e un giudice federale ha temporaneamente sospeso la sua deportazione dopo aver stabilito che il caso mancava di basi legali sufficienti.

L’influenza di ADL

Mentre il governo federale ha adottato una posizione aggressiva contro l’attivismo studentesco pro-palestinese, gran parte del clima attuale nei campus è stato plasmato dall’influenza di potenti organizzazioni di lobbying pro-Israele.

Una delle più prominenti è la Anti-Defamation League (ADL), un gruppo ampiamente riconosciuto come la principale forza di advocacy pro-Israele nella politica interna degli Stati Uniti.

Due giorni prima dell’arresto di Khalil, il CEO di ADL Jonathan Greenblatt ha dichiarato pubblicamente di aver “collaborato direttamente” con i funzionari dell'Università di Columbia per affrontare gli sforzi contro l’antisemitismo nel campus.

“Proprio ieri sono stato nel campus per incontrare direttamente studenti ebrei e ascoltare storie di molestie e intimidazioni,” ha scritto Greenblatt su X l’8 marzo.

Inoltre, ha invitato la Columbia a collaborare più attivamente con le forze dell’ordine statali e federali, garantendo che gli studenti accusati di comportamenti antisemiti affrontino non solo azioni disciplinari da parte dell’Università, ma anche “conseguenze reali per aver infranto la legge.”

Due giorni dopo, Khalil è stato arrestato, sollevando interrogativi sul ruolo che gli sforzi di lobbying esterni potrebbero aver avuto nel plasmare la risposta dell’amministrazione all’attivismo pro-palestinese.

Sistema disciplinare segreto

Al momento del suo arresto, Khalil era già sotto indagine da parte dell’Ufficio per l’Equità Istituzionale (OIE) della Columbia – un corpo disciplinare segreto istituito per affrontare denunce di molestie e discriminazioni.

Tuttavia, numerosi rapporti suggeriscono che l’OIE funzioni meno come un organismo neutrale e più come un sistema interno di persecuzione mirato al dissenso studentesco sul conflitto Israele-Palestina.

Il 4 marzo, un’indagine di Drop Site News ha rivelato che agli studenti accusati di cattiva condotta veniva richiesto di firmare accordi di non divulgazione (NDA) per vedere le prove contro di loro, impedendo di fatto loro di discutere pubblicamente i propri casi.

Il fatto che l’OIE abbia reinterpretato il Civil Rights Act per trattare le critiche a Israele come una forma di “molestia discriminatoria” dice molto sui suoi allineamenti con gli obiettivi politici chiave di ADL.

ADL è la stessa organizzazione che è stata un importante sostenitore dell’adozione della controversa definizione di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), pesantemente criticata per aver equiparato l’antisemitismo con l’anti-sionismo.

“ADL da tempo confonde la critica a Israele con l’antisemitismo. È per questo che molti analisti e giornalisti non si fidano più nemmeno dei dati di ADL, perché confondono le proteste pro-Palestina e contro il genocidio con l’antisemitismo,” ha dichiarato Zachary Foster, storico statunitense della Palestina e del Medio Oriente, a TRT World.

Foster sostiene che questa influenza abbia direttamente plasmato l’approccio della Columbia University alla gestione dell’attivismo studentesco.

“È estremamente preoccupante e significa che la critica legittima a uno stato di apartheid sotto processo per genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) non è più tollerata alla Columbia,” ha affermato.

Documenti pubblici confermano che ADL ha attivamente fatto pressioni sui legislatori statunitensi per applicare la controversa definizione dell’IHRA, denunciata dai critici come “pericolosa” e “politicizzata.”

Secondo il rapporto di Drop Site News, l’OIE della Columbia ha preso di mira studenti semplicemente per aver affisso manifesti, condiviso post sui social media, organizzato proteste per condannare Israele e definire le sue azioni come genocidarie.

“I manifesti dicevano cose come ‘Condanna Israele’ e ‘Israele è uno Stato Terrorista’, che ora mi viene detto dalla Columbia costituiscono molestie discriminatorie ai sensi della legge sui diritti civili. Se uno di loro avesse detto ‘Uccidi i sionisti’ o qualcosa del genere lo capirei, ma non era nulla di simile,” ha dichiarato uno studente della Columbia al sito di notizie.

Storia di sorveglianza di ADL

Il ruolo di ADL nel plasmare le politiche dei campus fa parte di una lunga storia di operazioni di sorveglianza e influenza.

Sin dagli anni ’70, l’organizzazione ha promosso l’idea di “nuovo antisemitismo,” un concetto che classifica l’anti-sionismo e alcune critiche a Israele come forme di antisemitismo.

Nel 2022, lo stesso Greenblatt ha dichiarato che non c’è differenza tra i due, suscitando reazioni negative da numerosi gruppi ebraici e da alcuni membri dello staff di ADL.

“L’anti-sionismo è antisemitismo,” ha affermato Greenblatt durante un discorso al Vertice Virtuale della Leadership Nazionale di ADL.

“L’anti-sionismo come ideologia è radicato nella rabbia. Si basa su un concetto: la negazione di un altro popolo, un concetto tanto alieno al discorso moderno quanto la supremazia bianca,” ha sostenuto.

Il suo discorso ha anche etichettato Students for Justice in Palestine e Jewish Voice for Peace come estremisti della “sinistra radicale,” sostenendo che rispecchiano l’estrema destra. Entrambi i gruppi sono stati esclusi dall’organizzazione di eventi alla Columbia University a partire dal 2024.

Il sito web di ADL afferma apertamente che “plasma il lavoro dei responsabili politici” a livello federale, statale e locale attraverso “advocacy bipartisan.”

Inoltre, l’organizzazione ha significativamente ampliato i suoi sforzi di lobbying, aumentando le spese politiche del 94% nel 2004, portando le sue spese totali di lobbying a 1,4 milioni di dollari, con l’obiettivo di promuovere un’ambiziosa “agenda legislativa.”

Questi sforzi si inseriscono nel contesto di passate controversie di ADL, incluso lo scandalo di spionaggio del 1993, in cui l’organizzazione è stata sorpresa a sorvegliare illegalmente più di 10.000 individui e 950 organizzazioni di vari orientamenti politici, inclusi gruppi arabo-americani, organizzazioni per i diritti civili dei neri come la NAACP, attivisti di sinistra, organizzatori anti-apartheid e persino gruppi ebraici progressisti.

La repressione in corso dell’attivismo pro-palestinese alla Columbia University – e oltre – solleva domande inquietanti sull’estensione dell’influenza del lobbying pro-Israele sulle politiche dei campus statunitensi, sulla libertà di parola e sull’applicazione dei diritti civili.

La linea tra il combattere l’antisemitismo e il sopprimere il dissenso politico sta diventando pericolosamente sfumata.