Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una cena ospitata dal Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi e sua moglie, in onore dei leader partecipanti al Vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO e dei loro consorti.

Secondo l'Agenzia Anadolu, Erdogan e Trump hanno discusso questioni regionali e globali, oltre ai legami bilaterali, durante il loro incontro al vertice NATO all'Aia.

Il Presidente turco ha accolto con favore il cessate il fuoco tra Israele e Iran, "raggiunto grazie agli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Trump", esortando a perseguire una pace duratura, a porre fine al genocidio a Gaza e a promuovere il dialogo sulla guerra tra Russia e Ucraina.

"Erdogan ha sottolineato il forte potenziale di cooperazione con gli Stati Uniti nei settori dell'energia, degli investimenti e della difesa, osservando che il rafforzamento dei legami potrebbe aiutare a raggiungere l'obiettivo commerciale di 100 miliardi di dollari", ha riportato l'Agenzia Anadolu.

Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la capacità di deterrenza della NATO come alleati principali dell'Alleanza, ha aggiunto l'agenzia.

Mentre il Presidente Erdogan ha ringraziato Trump per aver mediato la tregua tra Iran e Israele, ha anche espresso preoccupazione per la crisi in corso nella Gaza assediata, ha riferito Hasan Abdullah di TRT World dall'Aia.

Martedì scorso, Erdogan è arrivato nei Paesi Bassi per partecipare a un vertice NATO di due giorni all'Aia.

Il Presidente turco è atterrato all'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, dove è stato accolto da funzionari olandesi, dall'Ambasciatore della Turchia presso la NATO Basat Ozturk e dall'Ambasciatore turco all'Aia Selcuk Unal.

Successivamente, si è recato all'Aia, dove si tiene il vertice.

Ad accompagnare il Presidente ci sono la First Lady turca Emine Erdogan, il Ministro degli Esteri Hakan Fidan, il Ministro della Difesa Nazionale Yasar Guler, il capo dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence (MIT) Ibrahim Kalin, il Direttore della Comunicazione Presidenziale Fahrettin Altun e Akif Cagatay Kilic, principale consigliere di Erdogan per la politica estera e la sicurezza.

Emine Erdogan era al fianco del leader turco durante la cena tenutasi al Palazzo Reale.

Il Presidente turco dovrebbe tenere incontri bilaterali con diversi leader mondiali durante il vertice, che si concentrerà sulle minacce strategiche e sui rischi che affrontano la regione euro-atlantica.

Il vertice NATO di due giorni si concluderà mercoledì.