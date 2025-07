Secondo le autorità meteorologiche, un altro vulcano è eruttato nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell'Islanda. L'eruzione è la nona attività vulcanica verificatasi nella regione dalla fine del 2023.

Nel video in diretta si è visto la lava eruttare da una fessura sulla superficie terrestre. L'Ufficio Meteorologico Islandese ha comunicato che l'eruzione è iniziata poco prima delle 04:00, ora locale.

L'emittente islandese RUV ha riferito che sono stati evacuati il vicino villaggio di pescatori di Grindavik e la famosa attrazione turistica islandese Laguna Blu. La precedente eruzione nella regione si era verificata ad aprile.

In seguito alla prima eruzione vulcanica nella zona alla fine del 2023, gran parte dei 4.000 abitanti del villaggio di Grindavik è stata evacuata. Da allora, quasi tutte le case sono state vendute allo Stato e la maggior parte dei residenti ha lasciato la regione.

I vulcani della penisola di Reykjanes non erano stati attivi per otto secoli prima che iniziasse l'aumentata attività sismica nel marzo 2021. I vulcanologi avevano avvertito che l'attività vulcanica nella regione era entrata in una nuova era negli ultimi anni.

RUV ha riferito che non si prevede che l'ultima eruzione influenzi i voli internazionali.

Nel 2010, un'eruzione vulcanica verificatasi in un'altra regione dell'Islanda aveva causato la chiusura degli spazi aerei in Europa a causa delle nuvole di cenere diffuse nell'atmosfera, provocando il caos nel trasporto aereo mondiale.

L'Islanda, che ospita il maggior numero di sistemi vulcanici attivi d'Europa, ha un totale di 33 strutture vulcaniche attive.

L'Islanda si trova sulla Dorsale Medio-Atlantica sul fondo oceanico che separa le placche tettoniche eurasiatica e nordamericana. Questa linea di faglia causa frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche nella regione.