La deputata statunitense Marjorie Taylor Greene è diventata la prima esponente del Partito Repubblicano a definire le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza un "genocidio". In un duro intervento, Greene ha criticato il continuo finanziamento delle operazioni — che hanno causato decine di migliaia di vittime civili — con i soldi dei contribuenti americani.

"Le vite degli israeliani innocenti valgono forse più di quelle dei palestinesi e dei cristiani innocenti? Perché l'America dovrebbe continuare a finanziare tutto questo?", ha dichiarato.

Greene ha accusato il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu di condurre una campagna "sistematica" di espulsione dei palestinesi dalle loro terre. "Israele, una potenza nucleare con un governo laico, ha dimostrato di essere perfettamente in grado di affrontare i suoi nemici e sta procedendo con una pulizia sistematica dei territori", ha affermato.

Riferendosi a una conversazione con un sacerdote cristiano presente a Gaza, Greene ha aggiunto: "Ci sono bambini che muoiono di fame. Anche i cristiani sono stati uccisi e feriti, proprio come altri innocenti. Se sei un cristiano americano, questo dovrebbe essere assolutamente inaccettabile".

Le sue dichiarazioni arrivano mentre oltre 60.200 persone sarebbero morte dall'inizio delle operazioni israeliane il 7 ottobre 2023, con più del 70% delle vittime costituito da donne e bambini. Oltre 18.500 bambini avrebbero perso la vita.

