Greene: "Le vite israeliane valgono più di quelle palestinesi e cristiane?"
La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha criticato il finanziamento statunitense alle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, mettendo in discussione il motivo per cui i contribuenti americani dovrebbero sostenere una campagna.
Greene questions US support for Israel, citing mass deaths of Palestinian Muslim and Christian civilians. / AP
1 agosto 2025

La deputata statunitense Marjorie Taylor Greene è diventata la prima esponente del Partito Repubblicano a definire le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza un "genocidio". In un duro intervento, Greene ha criticato il continuo finanziamento delle operazioni — che hanno causato decine di migliaia di vittime civili — con i soldi dei contribuenti americani.

"Le vite degli israeliani innocenti valgono forse più di quelle dei palestinesi e dei cristiani innocenti? Perché l'America dovrebbe continuare a finanziare tutto questo?", ha dichiarato.

Greene ha accusato il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu di condurre una campagna "sistematica" di espulsione dei palestinesi dalle loro terre. "Israele, una potenza nucleare con un governo laico, ha dimostrato di essere perfettamente in grado di affrontare i suoi nemici e sta procedendo con una pulizia sistematica dei territori", ha affermato.

Riferendosi a una conversazione con un sacerdote cristiano presente a Gaza, Greene ha aggiunto: "Ci sono bambini che muoiono di fame. Anche i cristiani sono stati uccisi e feriti, proprio come altri innocenti. Se sei un cristiano americano, questo dovrebbe essere assolutamente inaccettabile".

Le sue dichiarazioni arrivano mentre oltre 60.200 persone sarebbero morte dall'inizio delle operazioni israeliane il 7 ottobre 2023, con più del 70% delle vittime costituito da donne e bambini. Oltre 18.500 bambini avrebbero perso la vita.

recommended

Greene ha precisato che le sue critiche non sono mosse da antisemitismo o ostilità verso Israele, ma rappresentano una contestazione più ampia delle priorità della politica estera degli Stati Uniti.

“Come rappresentante del popolo americano, il mio compito è risolvere i problemi del mio Paese”, ha dichiarato. “La mia priorità è che il governo federale serva chi paga gli stipendi pubblici: il popolo americano.”

Anche altri membri del Congresso, tra cui il senatore Bernie Sanders, hanno criticato il continuo sostegno dell’amministrazione Trump al governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nonostante i massacri di civili e l’aggravarsi della crisi umanitaria.

Invocando l’alto debito nazionale, Greene ha inoltre presentato una proposta per cancellare i 500 milioni di dollari destinati al sistema di difesa missilistica israeliano.

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha dichiarato di sperare che, al termine della feria estiva di agosto, i suoi colleghi del Partito Repubblicano tornino a Washington con una rinnovata determinazione per "fermare il finanziamento delle guerre straniere" e porre fine a "una guerra economica condotta contro i miei figli e le generazioni future".

Alleata tra le più vicine a Donald Trump al Congresso e sostenitrice convinta dell'agenda "America First", Greene è la prima esponente repubblicana a definire il massacro condotto da Israele a Gaza un "genocidio".

Ha inoltre criticato pubblicamente il collega repubblicano della Florida, Randy Fine, che aveva affermato che i palestinesi a Gaza "dovrebbero morire di fame" finché Hamas non rilascerà gli ostaggi israeliani.

