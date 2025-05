Le origini del conflitto israelo-palestinese risalgono alla fine del XIX secolo, quando emerse il movimento sionista con l'obiettivo di stabilire una patria ebraica in Palestina. Da quel momento, la regione è stata teatro di guerre, occupazioni e sollevazioni.

Non è la prima volta che il conflitto raggiunge livelli di violenza così intensi. La guerra arabo-israeliana del 1948, la Guerra dei Sei Giorni del 1967, l'invasione del Libano del 1982 e le due Intifada palestinesi hanno rappresentato momenti di estrema tensione. Tuttavia, ciò che rende gli eventi del 7 ottobre senza precedenti è il fatto che Hamas, anche se per un breve periodo, sia riuscito a mantenere il controllo su territori israeliani, un risultato mai conseguito in precedenza da alcun gruppo palestinese.

I militanti di Hamas hanno preso il controllo della base militare di Re'im, quartier generale del comando israeliano per la regione di Gaza, neutralizzando o catturando tutti i militari presenti. Nonostante le forze israeliane abbiano successivamente ripreso il controllo della base, questo evento ha messo in discussione la percezione dell'invincibilità militare di Israele.

Perché il 7 ottobre è diverso?

Numerosi commentatori palestinesi considerano gli eventi del 7 ottobre come una situazione senza precedenti. "Non ricordo nulla di simile", ha affermato Kamel Hawwash, professore, scrittore e analista politico palestinese, in un'intervista a TRT World, riferendosi all'unicità dell'evento in cui Hamas è riuscito a mantenere il controllo su territori israeliani, seppure per un breve periodo.

Anche un altro accademico palestinese, Sami Al-Arian, ha confermato questa visione, evidenziando che, nonostante Hamas abbia condotto numerosi attacchi contro Israele in passato, il 7 ottobre rappresenta il primo caso in cui una porzione del territorio israeliano è stata occupata, anche se temporaneamente.



"Certamente, si può dire che questo sia stato il primo attacco subito da Israele dal 1973", ha precisato Al-Arian a TRT World. "Tuttavia, a differenza della guerra del 1973, quando Israele fu attaccato dagli egiziani nel Sinai e dai siriani sulle Alture del Golan, questa volta l'attacco è avvenuto direttamente all'interno del suo territorio sovrano".



Israele ha occupato la Penisola del Sinai in due occasioni: la prima verso la fine degli anni '50 e la seconda tra il 1967 e il 1982, prima di riconsegnarla all'Egitto. Le Alture del Golan, invece, furono conquistate da Israele nel 1967 e permangono sotto il suo controllo, sebbene siano internazionalmente riconosciute come territorio siriano.

Joost Hiltermann, direttore del programma Medio Oriente dell'International Crisis Group, ha affermato: "Non abbiamo mai assistito a nulla di simile in passato", pur osservando che, per certi versi, gli eventi del 7 ottobre si inquadrano negli schemi consolidati del conflitto israelo-palestinese.



Hiltermann ha definito l'attacco "una combinazione di tutto ciò che è accaduto in passato", facendo riferimento alle varie fasi della resistenza palestinese: dagli sforzi statali sostenuti da Egitto e altri paesi arabi negli anni '60 e '70, alle Intifada e alle guerre tra Israele e Gaza.



Alcuni analisti hanno paragonato il 7 ottobre alla guerra del 1973, un altro importante conflitto arabo-israeliano scoppiato anch'esso all'inizio di ottobre. Tuttavia, a differenza di allora, quando Egitto e Siria attaccarono i territori occupati da Israele nel 1967, questa volta l'attacco è avvenuto direttamente entro i confini internazionali riconosciuti di Israele.



Il 7 ottobre 2023, gli attacchi di Hamas hanno provocato la morte di 1.180 israeliani, per lo più civili, e il ferimento di 2.400 persone. Inoltre, il gruppo palestinese ha preso in ostaggio 251 persone all’interno della Striscia di Gaza.

A seguito dell'attacco, Israele ha lanciato un'offensiva militare su larga scala contro Gaza, causando la morte di circa 42.000 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

Cosa ha cambiato il 7 ottobre?

Prima del 7 ottobre, Israele era convinto che il consolidato equilibrio politico mediorientale stesse evolvendo a proprio vantaggio. La resistenza del mondo arabo-musulmano all'esistenza di uno Stato ebraico nella regione pareva indebolirsi. Alcuni stati arabi avevano già avviato un processo di normalizzazione delle relazioni con Israele attraverso la mediazione dell'amministrazione Trump.

"Prima del 7 ottobre, Israele sembrava stesse scrivendo il capitolo conclusivo del suo progetto coloniale in Palestina. Aveva quasi completamente neutralizzato la leadership palestinese, frammentato il presunto sostegno arabo ai palestinesi e si apprestava ad annettere gran parte della Cisgiordania", sostiene il politologo e scrittore palestinese Ramzy Baroud, riferendosi ai processi di normalizzazione, all'emarginazione dell'Autorità Palestinese e all'assedio di Gaza.



Baroud descrive il discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite nel 2023 come "il culmine di un momento distruttivo nella storia". In quell'occasione, il primo ministro israeliano aveva mostrato una mappa della regione che ometteva i territori palestinesi, presentandola come parte di un "Nuovo Medio Oriente". "Nella visione di Netanyahu, la Palestina non esisteva più come entità politica e i palestinesi non avevano più alcuna rilevanza come popolo con aspirazioni nazionali", afferma Baroud.



Tuttavia, appena due settimane dopo quel discorso, gli eventi imprevisti del 7 ottobre hanno completamente ribaltato questa prospettiva. "Hanno ricollocato i palestinesi al centro del futuro della pace in Medio Oriente, hanno evidenziato i limiti della strategia israeliana di imporre esiti politici con la forza e hanno smascherato la normalizzazione con gli stati arabi come un'illusione insostenibile", conclude Baroud.

Secondo Joost Hiltermann, direttore del programma Medio Oriente presso l'International Crisis Group, l'attacco del 7 ottobre ha ostacolato il processo di integrazione di Israele nella regione, in particolare nell'ambito del Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa. "Hamas è riuscito a interrompere questo processo innescando un nuovo conflitto", afferma Hiltermann. Tuttavia, l'analista ritiene che, nel complesso, Hamas non abbia conseguito significativi risultati strategici.

Ripercussioni regionali

La posizione internazionale di Israele si è fatta progressivamente più vulnerabile. Nei paesi occidentali, particolarmente in Europa, le critiche alle sue azioni si sono intensificate, mentre i sostenitori della causa palestinese hanno acquisito maggior consenso nell'opinione pubblica mondiale.

Dopo il 7 ottobre, la diplomazia regionale di Israele ha registrato una fase di stallo. I negoziati con l'Arabia Saudita, che sembravano orientati verso una normalizzazione delle relazioni, si sono arenati. Riyad ha sospeso il processo, definendo il massacro a Gaza "inaccettabile". Nel contempo, paesi come Türkiye, Sudafrica e Iran hanno accentuato le loro critiche verso le azioni israeliane, mentre potenze come Cina e Russia hanno manifestato preoccupazione per la condotta di Israele nelle sedi delle Nazioni Unite.

Gli esperti dell'ONU hanno lanciato l'allarme sul rischio che Israele si trasformi in uno "stato paria". Diversamente dagli Stati Uniti, Cina e Russia hanno apertamente condannato le operazioni militari israeliane in Libano, accusandole di violare il diritto internazionale umanitario. Anche alcuni stati europei, come Spagna e Irlanda, hanno aumentato le pressioni su Israele, mettendo in guardia Tel Aviv contro ulteriori violazioni.

Secondo Ramzy Baroud, si sta affermando globalmente una nuova forma di legittimità, schierata con Gaza e contraria all'occupazione israeliana e alle sue violazioni dei diritti umani. Baroud sostiene che questo cambiamento stia soppiantando il vecchio ordine, mentre Israele continua a perpetrare "atrocità indicibili" di fronte alla "resistenza leggendaria" del popolo palestinese.

"Oggi la legittimità appartiene a chi è solidale con Gaza, a chi combatte e muore per Gaza e a chi amplia i confini dello scontro in nome di Gaza. Dall'altra parte dell'equazione, tutti hanno subito una perdita di legittimità senza precedenti."



Il 7 ottobre ha indiscutibilmente trasformato la dinamica del conflitto israelo-palestinese. Quella che un tempo sembrava un'equazione politica immutabile - con Israele in totale controllo e le speranze palestinesi ridotte al lumicino - è ora avvolta nell'incertezza. L'attacco non solo ha rivelato le vulnerabilità di Israele, ma ha anche riaffermato un dato inequivocabile: la pace in Medio Oriente non può essere conseguita senza affrontare la questione palestinese.

"Ciò significa che l'era successiva al 7 ottobre costringerà a riscrivere le regole politiche e geopolitiche che hanno governato il Medio Oriente negli ultimi decenni. Il ruolo della Palestina, la posizione di Israele rispetto agli stati arabi e l'intero paradigma di potere regionale incentrato sugli Stati Uniti sono ora messi in discussione", conclude Baroud.