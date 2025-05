Un noto avvocato e un team di ricerca legale hanno presentato un ampio rapporto alla Polizia Metropolitana di Londra, accusando 10 cittadini britannici di crimini di guerra nella Gaza occupata.

Il rapporto di 240 pagine, compilato lunedì da un team di avvocati, tra cui il rinomato avvocato per i diritti umani Michael Mansfield KC nel Regno Unito, insieme a ricercatori con sede all’Aia, è stato presentato all’Unità per i Crimini di Guerra del Comando Antiterrorismo della Polizia Metropolitana, secondo quanto riportato da diversi media.

La presentazione è stata effettuata per conto del Centro Palestinese per i Diritti Umani e del Public Interest Law Centre (Centro Legale per l’Interesse Pubblico - PILC) con sede nel Regno Unito, che rappresentano i palestinesi a Gaza e nel Regno Unito.

Il rapporto, il primo del suo genere, fornisce presumibilmente prove dettagliate, pienamente documentate e solide del coinvolgimento di cittadini britannici in gravi crimini commessi a Gaza.

Identifica in modo specifico 10 sospetti britannici e presenta un fascicolo di prove relativo al loro coinvolgimento in “crimini di guerra e crimini contro l’umanità” commessi dall’esercito israeliano.

Il rapporto richiede inoltre l’apertura di un’indagine nei confronti dei cittadini britannici, con l’obiettivo di emettere mandati di arresto e avviare procedimenti giudiziari nei tribunali britannici.

Il rapporto segue un appello internazionale all’azione lanciato dalla coalizione legale Global 195, che si batte per ottenere giustizia per i presunti crimini di guerra in Palestina.

Licenza di uccidere

Prima di presentare il rapporto, il team legale ha parlato con i giornalisti davanti a Scotland Yard.

Paul Heron, direttore legale del PILC, ha dichiarato che il rapporto si basa su sei mesi di raccolta approfondita di prove.

«Nella nostra presentazione all’Unità per i Crimini di Guerra (War Crimes Team) della Polizia Metropolitana, chiediamo un’indagine completa e urgente, nonché procedimenti penali», ha osservato.

Ha affermato che i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità includono omicidio, inflizione deliberata di grandi sofferenze, gravi lesioni e trattamenti crudeli ai danni dei palestinesi a Gaza, attacchi contro civili, trasferimenti forzati e deportazioni, attacchi contro il personale umanitario e sterminio in relazione alle azioni dell’esercito israeliano contro il popolo palestinese.

Sottolineando che Israele ha proseguito il suo rinnovato attacco per 14 giorni, Heron ha affermato: «Questa presentazione non potrebbe essere più tempestiva».

Raji Sourani, direttore del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), ha dichiarato che mentre parlano, Gaza è sottoposta a bombardamenti, uccisioni e massacri.

«È una grande vergogna che un genocidio sia stato trasmesso in diretta negli ultimi 18 mesi», ha dichiarato.

Ha aggiunto che definire gli attacchi israeliani come autodifesa significa concedere una licenza di uccidere contro i civili palestinesi.

Accusando Stati Uniti, Regno Unito ed Europa di complicità negli attacchi israeliani, Sourani ha sottolineato che le forniture di armi a Israele stanno continuando.

«Ritengo che il procuratore del Regno Unito (Stephen Parkinson) sia la figura che dovrebbe avviare indagini e perseguire penalmente i cittadini britannici coinvolti direttamente sul campo a Gaza», ha aggiunto.

Mansfield ha sottolineato l’importanza di prendere posizione mentre prosegue la pressione israeliana sulla Corte Penale Internazionale (CPI), aggiungendo che il Regno Unito dovrebbe sostenere la CPI.

Ha inoltre affermato che il governo britannico dovrebbe rispettare lo stato di diritto.

“Manovra pubblicitaria”

Avvocati del Regno Unito per Israele (UKLFI) ha tuttavia definito il rapporto una “manovra pubblicitaria”.

«È anche evidente che i presunti crimini differiscono dalle principali accuse avanzate dal procuratore della Corte Penale Internazionale, secondo cui Israele avrebbe usato la fame come arma di guerra», ha dichiarato Jonathan Turner di UKLFI, citato dal Jewish Chronicle.

Anne Herzberg, consulente legale dell’ONG filo-israeliana NGO Monitor, ha affermato che il rapporto cerca di intimidire gli ebrei residenti nel Regno Unito.

«L’obiettivo non è solo il lawfare, ma fa anche parte di una campagna che mira ad alimentare la divisione internazionale tra Israele e i suoi alleati», ha affermato su X.