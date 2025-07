I vigili del fuoco hanno lottato per ore per spegnere un enorme incendio che ha avvolto un magazzino di un mulino per il riso nella contea di Yilan, Taiwan, lunedì, secondo quanto riportato dai media locali.

Secondo l'emittente locale TVBS, non ci sono stati feriti.

L'incendio ha generato colonne di fumo nero denso visibili a chilometri di distanza lungo la National Freeway No. 5, una delle principali arterie di trasporto che collega la capitale Taipei alla contea di Yilan.

Cinque squadre dei vigili del fuoco, con oltre due dozzine di pompieri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Yilan, sono state immediatamente inviate per domare le fiamme.

L'incendio ha completamente distrutto il magazzino di 3.000 metri quadrati, con le fiamme che hanno raggiunto diversi piani di altezza, minacciando anche le strutture agricole vicine.

Non c'erano dipendenti presenti nella struttura al momento dell'inizio dell'incendio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha avviato un'indagine per determinare la causa dell'incendio, esaminando se un malfunzionamento elettrico o uno stoccaggio improprio di prodotti chimici agricoli possa aver contribuito alla rapida diffusione delle fiamme.