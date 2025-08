Il Presidente del Libano, Joseph Aoun, ha dichiarato che i partiti politici libanesi devono cogliere l'opportunità e consegnare le loro armi il prima possibile.

Beirut sta chiedendo "l'estensione dell'autorità dello Stato libanese su tutto il suo territorio, la rimozione delle armi da tutti i gruppi armati, incluso Hezbollah, e la loro consegna all'esercito libanese", ha affermato Aoun in un discorso in occasione della Giornata dell'Esercito, giovedì.

Il suo discorso è arrivato dopo un acceso dibattito interno e internazionale sul monopolio delle armi in Libano e sul disarmo di Hezbollah durante la riunione di gabinetto di martedì.

"È dovere di tutti i partiti politici... cogliere questa opportunità storica senza esitazione e spingere per l'esclusività delle armi nelle mani dell'esercito e delle forze di sicurezza, e di nessun altro", ha aggiunto Aoun.

Gli Stati Uniti hanno spinto il Libano a emettere una decisione formale del gabinetto impegnandosi a disarmare Hezbollah prima che possano riprendere i colloqui, secondo un rapporto di Reuters.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che sosterranno gli sforzi di ricostruzione e promuoveranno una pausa militare israeliana solo se Hezbollah sarà completamente disarmato in tutto il Libano.

Aoun ha affermato che una proposta a Washington — che sarà presentata al gabinetto la prossima settimana — prevede che Israele interrompa i suoi attacchi al Libano e si ritiri dai posti che occupa nel sud del paese, insieme alla consegna delle armi di Hezbollah all'esercito libanese.

La proposta mira a garantire 1 miliardo di dollari all'anno per 10 anni a sostegno dell'esercito e delle forze di sicurezza e include piani per ospitare una conferenza internazionale entro la fine dell'anno per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Libano.

Hezbollah si rifiuta di disarmare

Il leader di Hezbollah in Libano, Sheikh Naim Qassem, ha dichiarato mercoledì che le richieste di disarmo servono solo Israele.

"Coloro che chiedono la consegna delle armi, in pratica, chiedono di consegnarle a Israele... Non ci sottometteremo a Israele", ha detto Qassem in un discorso televisivo.

"Il disarmo non è una priorità in questo momento; la priorità è la ricostruzione e la fine dell'aggressione."

Hezbollah è uscito gravemente danneggiato da una guerra con Israele lo scorso anno che ha eliminato la maggior parte della leadership del gruppo, ucciso migliaia di suoi membri e lasciato decine di migliaia di suoi sostenitori sfollati dalle loro case distrutte.

Il Libano sta ancora affrontando le conseguenze del conflitto di Hezbollah con Israele e della rovina finanziaria iniziata nel 2019.

La Banca Mondiale ha dichiarato a marzo che il Libano avrebbe bisogno di circa 11 miliardi di dollari per la ripresa dopo la guerra tra Hezbollah e Israele.

Secondo la Banca Mondiale, circa 4,6 miliardi di dollari dei danni riguardano il solo settore abitativo.