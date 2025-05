L'aeroporto di Heathrow, nel Regno Unito, è rimasto chiuso per l'intera giornata, venerdì, a causa di un incendio in una sottostazione elettrica che ha interrotto l'alimentazione, causando disagi a centinaia di migliaia di passeggeri in uno dei principali hub di viaggio d'Europa.

I voli sono stati deviati verso l'aeroporto di Gatwick, l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e l'aeroporto di Shannon in Irlanda, secondo quanto riportato dai servizi di monitoraggio.

Almeno 1.350 voli da e per Heathrow sono stati influenzati, compresi diversi voli cancellati, secondo quanto riportato dal servizio di monitoraggio dei voli FlightRadar 24.

“Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, non abbiamo altra scelta che chiudere Heathrow” per l'intera giornata di venerdì, si legge in una dichiarazione dell'aeroporto. “Ci aspettiamo significativi disagi nei prossimi giorni, e i passeggeri non dovrebbero recarsi in aeroporto in nessun caso fino a quando non sarà riaperto.”

Heathrow è uno degli aeroporti più trafficati al mondo per i viaggi internazionali.

All'inizio di quest'anno ha registrato il gennaio più affollato di sempre, con oltre 6,3 milioni di passeggeri, un aumento di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Tutti i voli sono stati cancellati

Heathrow ha dichiarato che fornirà un aggiornamento sulle sue operazioni non appena avrà maggiori informazioni sul ripristino dell'energia elettrica.

Le Ferrovie dello Stato hanno cancellato tutti i treni da e per l'aeroporto.

I vigili del fuoco di Londra hanno riferito che 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo che un trasformatore ha preso fuoco in una sottostazione elettrica nella zona ovest di Londra nella tarda serata di giovedì.

Migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente e circa 150 persone sono state evacuate.

Le immagini condivise sui social media mostrano grandi fiamme e grandi nuvole di fumo che escono dall'impianto.

“L'incendio ha causato un'interruzione di corrente che ha colpito un gran numero di abitazioni e attività locali, e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per minimizzare i disagi,” ha dichiarato il vice commissario Pat Goulbourne.

Scottish and Southern Electricity Networks ha dichiarato in un post su X che l'interruzione di corrente ha interessato oltre 16.300 abitazioni.

I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto alle 23:23 di giovedì. La causa dell'incendio non è ancora stata determinata.

Goulbourne ha esortato le persone a prendere precauzioni di sicurezza e ad evitare l'area mentre le squadre lavorano per spegnere l'incendio.

Il sito web FlightAware ha mostrato la cancellazione di diversi voli per Heathrow, inclusi due dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, un volo Delta Airlines e un volo American Airlines. Anche un volo United Airlines dall'aeroporto internazionale di Washington Dulles è stato cancellato.

Normalmente, Heathrow apre ai voli alle 6 del mattino a causa delle restrizioni sui voli notturni. È stato annunciato che la chiusura durerà fino alle 23:59 di venerdì.

Il governo britannico ha approvato all'inizio di quest'anno la costruzione di una terza pista all'aeroporto per stimolare l'economia e migliorare la connettività con il resto del mondo.