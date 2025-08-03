Sottolineando il sostegno della Türkiye alla continuazione dei negoziati, Fidan ha evidenziato il crescente supporto dell'opinione pubblica internazionale per i palestinesi.

Ha dichiarato che, come risultato della pressione pubblica, sempre più paesi stanno riconoscendo lo stato palestinese e Israele sta diventando sempre più isolato.

Fidan ha anche ribadito che il sostegno della Türkiye alla causa palestinese continuerà nel modo più forte possibile.

Rifiutando gli appelli internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo oltre 60.000 palestinesi, per lo più donne e bambini. Il bombardamento incessante ha distrutto l'enclave e causato carenze alimentari.