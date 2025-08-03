“Le azioni di Israele per espellere i palestinesi da Gaza dalle loro terre e annettere la Cisgiordania occupata sono inaccettabili”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Hakan Fidan al capo del Consiglio della Shura di Hamas, Mohammed Ismail Darwish.
Fidan ha incontrato una delegazione di Hamas guidata da Darwish a Istanbul, secondo fonti del Ministero degli Esteri della Türkiye venerdì.
La delegazione di Hamas ha sottolineato che la quantità di aiuti umanitari consentiti a Gaza è ben al di sotto delle necessità e ha criticato la posizione intransigente di Israele nei negoziati per il cessate il fuoco.
Fidan ha affermato che Israele continua una politica di genocidio affamando la popolazione di Gaza, aggiungendo che questo approccio riflette come il governo di Benjamin Netanyahu non sia serio nel raggiungere un cessate il fuoco.
Ha sottolineato che Israele mira a spezzare la resistenza del popolo di Gaza prolungando i colloqui per il cessate il fuoco e forzando lo sfollamento.
Sottolineando il sostegno della Türkiye alla continuazione dei negoziati, Fidan ha evidenziato il crescente supporto dell'opinione pubblica internazionale per i palestinesi.
Ha dichiarato che, come risultato della pressione pubblica, sempre più paesi stanno riconoscendo lo stato palestinese e Israele sta diventando sempre più isolato.
Fidan ha anche ribadito che il sostegno della Türkiye alla causa palestinese continuerà nel modo più forte possibile.
Rifiutando gli appelli internazionali per un cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo oltre 60.000 palestinesi, per lo più donne e bambini. Il bombardamento incessante ha distrutto l'enclave e causato carenze alimentari.