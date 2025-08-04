Oltre 3.200 lavoratori sindacalizzati addetti all'assemblaggio di aeromobili militari Boeing nelle aree di St. Louis e dell'Illinois sono entrati in sciopero lunedì, dopo aver respinto domenica una seconda proposta contrattuale.

Boeing Defense ha dichiarato di essere preparata all'interruzione del lavoro e di aver attivato un piano di contingenza che prevede l'impiego di personale non sindacalizzato.

Secondo l'azienda, il contratto quadriennale respinto prevedeva un aumento salariale medio di circa il 40%, un incremento generale del 20% e un bonus di 5.000 dollari alla firma. L'offerta includeva inoltre aumenti periodici più consistenti, maggiori giorni di ferie e congedi per malattia.

"Siamo delusi dal fatto che i nostri dipendenti di St. Louis abbiano rifiutato un'offerta che prevedeva un aumento salariale medio del 40%", ha dichiarato Dan Gillian, direttore generale degli stabilimenti di St. Louis e vicepresidente di Boeing.

La proposta era sostanzialmente simile a quella iniziale, respinta a larga maggioranza una settimana fa.

"Ce la faremo"