Oltre 3.200 lavoratori sindacalizzati addetti all'assemblaggio di aeromobili militari Boeing nelle aree di St. Louis e dell'Illinois sono entrati in sciopero lunedì, dopo aver respinto domenica una seconda proposta contrattuale.
Boeing Defense ha dichiarato di essere preparata all'interruzione del lavoro e di aver attivato un piano di contingenza che prevede l'impiego di personale non sindacalizzato.
Secondo l'azienda, il contratto quadriennale respinto prevedeva un aumento salariale medio di circa il 40%, un incremento generale del 20% e un bonus di 5.000 dollari alla firma. L'offerta includeva inoltre aumenti periodici più consistenti, maggiori giorni di ferie e congedi per malattia.
"Siamo delusi dal fatto che i nostri dipendenti di St. Louis abbiano rifiutato un'offerta che prevedeva un aumento salariale medio del 40%", ha dichiarato Dan Gillian, direttore generale degli stabilimenti di St. Louis e vicepresidente di Boeing.
La proposta era sostanzialmente simile a quella iniziale, respinta a larga maggioranza una settimana fa.
"Ce la faremo"
In una dichiarazione, Tom Boelling, presidente della Sezione 837 dell'International Association of Machinists and Aerospace Workers, ha affermato: "I nostri iscritti meritano un contratto che rifletta le loro competenze, il loro impegno e il ruolo fondamentale che svolgono nella difesa nazionale."
Durante una conferenza con gli analisti martedì, in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, l'amministratore delegato di Boeing, Kelly Ortberg, ha minimizzato l'impatto dello sciopero, ricordando che l'azienda aveva già superato l'anno scorso uno sciopero di sette settimane della Sezione 751, che rappresenta 33.000 lavoratori nella produzione di aeromobili commerciali nel Nordovest.
"Non preoccupatevi troppo dello sciopero. Ce la faremo", ha dichiarato Ortberg.
I lavoratori della Sezione 837 assemblano i caccia F-15 e F/A-18, l'aereo da addestramento T-7 e il drone per il rifornimento in volo MQ-25 sviluppato per la Marina degli Stati Uniti.
La divisione Difesa di Boeing sta inoltre ampliando le strutture produttive nell'area di St. Louis, dopo aver firmato quest'anno un contratto per il nuovo caccia F-15EX dell'Aeronautica militare statunitense.
Lo sciopero della Sezione 751 si era concluso con l'approvazione di un contratto quadriennale che prevedeva un aumento salariale del 38%.