L’accordo bilaterale tra Türkiye e Qatar volto a rafforzare gli sforzi umanitari globali è entrato ufficialmente in vigore lunedì, dopo l’approvazione del Presidente Recep Tayyip Erdoğan e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Firmato il 14 novembre 2024 ad Ankara, l’“Accordo di Cooperazione nel Campo dell’Aiuto Umanitario tra il Governo della Repubblica di Türkiye e il Governo dello Stato del Qatar” è ora ufficialmente operativo.

L’intesa copre otto settori, ognuno dei quali riflette un obiettivo comune tra i due Paesi.

Nell’ambito dell’accordo, Türkiye e Qatar istituiranno un quadro di cooperazione efficace per fornire aiuti umanitari a Paesi terzi in stato di necessità.

Gli accordi firmati includono sforzi congiunti nei seguenti ambiti: cooperazione umanitaria intergovernativa, scambio di documenti e archivi, cooperazione nei settori dei media e della comunicazione, programma operativo per la gioventù e lo sport per gli anni 2025-2026, trasporto internazionale di passeggeri e merci, dichiarazione d’intenti per la facilitazione del commercio, cooperazione tecnica e cooperazione militare.