Gli scienziati cinesi avrebbero trovato un modo per invertire il diabete di tipo 1, una malattia che fino ad ora poteva essere solo gestita ma mai curata. Questa svolta medica potrebbe aiutare milioni di persone in tutto il mondo a superare una condizione grave che solitamente ha inizio durante l'infanzia. La malattia fa sì che il sistema immunitario del corpo umano attacchi erroneamente le cellule produttrici di insulina nel pancreas, una ghiandola nell'addome che rilascia enzimi digestivi. Se non viene gestito tramite regolari iniezioni di insulina, il diabete di tipo 1 può causare problemi più gravi, come danni ai nervi, cecità e insufficienza cardiaca e renale.

"Una donna con diabete di tipo 1 ha iniziato a produrre la propria insulina meno di tre mesi dopo aver ricevuto un'iniezione di un trattamento derivato da cellule staminali. È rimasta libera dalle iniezioni di insulina anche un anno dopo il trattamento," hanno recentemente dichiarato alcuni membri del team di ricerca dell'Università di Pechino a una pubblicazione medica.

Che cos'è il diabete di tipo 1?

La malattia provoca un aumento eccessivo del livello di glucosio o zucchero nel sangue, perché il corpo non è in grado di produrre un ormone chiamato insulina, che regola i livelli di glucosio nel sangue. Le persone con questa malattia devono assumere insulina ogni giorno per mantenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue. Un punto importante: il diabete di tipo 1 è diverso dal diabete di tipo 2, che è legato all'età e al sovrappeso. Il diabete di tipo 2 è molto più comune e colpisce gli adulti, quando il corpo diventa resistente all'insulina, o non ne produce abbastanza.

Qual è la cura?

La risposta breve (e non tecnica) a questa domanda è: lo sviluppo delle cellule staminali.

Lo studio condotto dagli scienziati dell'Università di Pechino ha raccolto cellule sane—le unità più piccole che compongono i tessuti corporei—da un paziente. Successivamente, queste cellule sono state "modificate" in laboratorio, trasformandole da cellule non specializzate e casuali in cellule specializzate in grado di produrre insulina. In seguito, gli scienziati hanno impiantato le cellule appena sviluppate e specializzate nello stesso paziente affetto da diabete di tipo 1.

"Straordinariamente, le cellule hanno iniziato a produrre insulina autonomamente, permettendo ai pazienti di regolare i loro livelli di zucchero nel sangue dopo due mesi e mezzo, senza la necessità di iniezioni quotidiane di insulina," ha dichiarato Stephane Berneau, membro della facoltà della Scuola di Farmacia e Scienze Biomediche dell'Università del Lancashire Centrale.

Il processo che coinvolge la reversibilità del diabete di tipo 1 tramite la modifica delle cellule può essere comunemente definito terapia con cellule staminali.

Cosa sono le cellule staminali?

Il corpo umano è composto da oltre 37 trilioni di cellule. Tuttavia, tutte queste cellule originano da una singola cellula, comunemente nota come l'ovulo fertilizzato. Man mano che il corpo umano si sviluppa e cresce, genera sia cellule specializzate che cellule staminali.

Mentre le cellule specializzate sono destinate a svolgere un ruolo specifico nel corpo, le cellule staminali non sono in grado di eseguire alcuna funzione specifica.

Tuttavia, le stesse cellule staminali hanno il potenziale di essere "riprogammate" per diventare cellule specializzate, fungendo da sistema di riparazione di base del corpo umano.

In altre parole, le cellule staminali possono dividersi e rinnovarsi per un lungo periodo di tempo—una proprietà che le rende utili per scopi di ricerca medica.

Gli scienziati studiano da decenni i modi per trasformare le cellule staminali in cellule specializzate per curare malattie come il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, le lesioni al midollo spinale, le malattie cardiache, il diabete e l'artrite.

"Uno degli aspetti più entusiasmanti delle cellule staminali è che possono sostituire le cellule danneggiate o mancanti nel corpo," afferma Berneau, osservando che è "estremamente difficile" ottenere che le cellule staminali si comportino come le specifiche cellule produttrici di insulina necessarie nel pancreas.

Risultati promettenti

Lo studio ha concluso che la paziente femminile che ha ricevuto le cellule produttrici di insulina ha raggiunto una "indipendenza insulinica sostenuta" entro 75 giorni dal trapianto. "Dopo un anno, i dati clinici hanno raggiunto tutti gli obiettivi dello studio senza evidenze di anomalie correlate al trapianto. I risultati promettenti di questa paziente suggeriscono che ulteriori studi clinici... siano giustificati," si legge nel rapporto.

Berneau afferma che i risultati dello studio sono "incredibilmente promettenti," e che la terapia ha il potenziale di diventare "ampiamente disponibile nel prossimo futuro" se i grandi trial clinici si rivelano di successo. "La terapia con cellule staminali ci sta mostrando che potrebbe essere possibile curare veramente malattie che da lungo tempo sono considerate solo gestibili e incurabili."