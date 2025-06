,Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che un cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore, esortando entrambe le parti a rispettarlo.

“IL CESSATE IL FUOCO È ORA IN VIGORE. PER FAVORE, NON VIOLATELO!” ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma social Truth Social martedì mattina.

Lunedì, Trump ha annunciato che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco "completo e totale" in mezzo all'escalation del conflitto in Medio Oriente.

L'Iran ha lanciato una raffica di missili contro la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar lunedì, segnando un'escalation drammatica delle tensioni dopo che gli Stati Uniti avevano colpito tre siti nucleari iraniani domenica.

Ecco alcune reazioni chiave da tutto il mondo:

Germania

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore l'appello del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un cessate il fuoco sequenziale tra Israele e Iran, e ha invitato le due parti a rispettarlo, in un post sul suo account X.

“Se questo cessate il fuoco avrà successo dopo i decisivi attacchi militari statunitensi contro le strutture nucleari iraniane, sarà un'ottima notizia,” ha scritto Merz martedì.

Il leader tedesco ha dichiarato che discuterà modi per stabilizzare la situazione con partner americani ed europei a margine del vertice NATO di martedì.

Cina

La Cina ha esortato a evitare un “escalation delle tensioni,” sottolineando l'importanza del cessate il fuoco annunciato il giorno prima dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump tra Israele e Iran.

Pechino non vuole “vedere un'escalation delle tensioni e spera che un cessate il fuoco possa essere realizzato il prima possibile,” ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in risposta a una domanda dell'agenzia Anadolu durante una conferenza stampa trasmessa in diretta da Pechino.

“La Cina sta osservando da vicino gli sviluppi in Medio Oriente,” ha aggiunto Guo, sottolineando che Pechino “invita le parti coinvolte a tornare sulla giusta strada per una soluzione politica.”

Giappone

Il Giappone ha accolto con favore l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un cessate il fuoco "completo" tra Israele e Iran, esprimendo "forte speranza" che venga attuato con fermezza, ha riportato l'agenzia di stampa Kyodo News con sede a Tokyo.

Tokyo continuerà a monitorare con grande interesse l'evoluzione della situazione in Medio Oriente e farà "tutti gli sforzi diplomatici possibili" per garantire pace e stabilità nella regione, ha dichiarato il Segretario Capo di Gabinetto Yoshimasa Hayashi.

“Continueremo a seguire gli sviluppi con grande interesse,” ha detto Hayashi ai giornalisti, aggiungendo che una rapida de-escalation della situazione è “di massima importanza.”

Unione Europea

L'Unione Europea ha accolto con favore il cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo un "passo importante" verso il ripristino della stabilità in una regione segnata da crescenti tensioni.

“L'Europa accoglie con favore l'annuncio di un cessate il fuoco da parte del Presidente Trump. È un passo importante verso il ripristino della stabilità in una regione in tensione. Questa deve essere la nostra priorità collettiva,” ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen su X.

Russia

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca è favorevole a un cessate il fuoco tra Israele e Iran, ma ha sottolineato che è difficile prevedere se durerà.