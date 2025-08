Il Canada ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina durante l'80ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre 2025, a condizione che l'Autorità Palestinese attui riforme chiave, avvertendo che la possibilità di una soluzione a due stati si sta "erodendo davanti ai nostri occhi".

"Il Canada è da tempo impegnato in una soluzione a due stati – uno Stato palestinese indipendente, vitale e sovrano che viva fianco a fianco con lo Stato di Israele in pace e sicurezza," ha dichiarato il Primo Ministro Mark Carney in un comunicato.

"Per decenni si è sperato che questo risultato potesse essere raggiunto attraverso un processo di pace basato su un accordo negoziato tra il governo israeliano e l'Autorità Palestinese. Purtroppo, questo approccio non è più sostenibile."

Carney ha citato diversi sviluppi che hanno minato il processo di pace, tra cui l'accelerata espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, le mosse del parlamento israeliano per annettere parti della Cisgiordania occupata e l'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza con accesso limitato agli aiuti.

"La sofferenza crescente dei civili non lascia spazio a ritardi nell'azione internazionale coordinata," ha affermato Carney.

Il riconoscimento dipende dalle riforme

Il riconoscimento della Palestina da parte del Canada sarà subordinato a riforme di governance da parte dell'Autorità Palestinese. Questo include l'impegno del Presidente Mahmoud Abbas a tenere elezioni generali nel 2026, escludendo la partecipazione di Hamas, e a garantire la smilitarizzazione del futuro Stato palestinese.

Carney ha inoltre chiesto il rilascio immediato degli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre, il disarmo del gruppo e la sua esclusione da qualsiasi ruolo di governo in Palestina.

"Il Canada sosterrà sempre fermamente l'esistenza di Israele come Stato indipendente in Medio Oriente che viva in pace e sicurezza," ha dichiarato Carney.

"Qualsiasi percorso verso una pace duratura per Israele richiede anche uno Stato palestinese vitale e stabile, che riconosca il diritto inalienabile di Israele alla sicurezza e alla pace."

Carney ha affermato che il Canada lavorerà con partner internazionali per sviluppare un piano di pace credibile e garantire una consegna umanitaria su larga scala a Gaza.

"Il Canada sarà un partner costruttivo nella costruzione di una pace giusta, significativa e duratura nella regione – una pace che rispetti la dignità, la sicurezza e le aspirazioni di tutti i palestinesi e gli israeliani."