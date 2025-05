Israele ha dichiarato che prenderà il controllo dell'intera Striscia di Gaza, mentre i soccorritori hanno riportato decine di morti in seguito a un'offensiva intensificata.

Con Gaza sotto un blocco totale israeliano dal 2 marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che i due milioni di abitanti del territorio assediato "stanno soffrendo la fame".

Israele, di fronte a crescenti critiche per la crisi umanitaria, ha annunciato che consentirà un aiuto limitato a Gaza e ha dichiarato che i primi cinque camion sono entrati lunedì, trasportando forniture "inclusi alimenti per neonati".

Il Coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha dichiarato in un comunicato che nove camion sono stati "autorizzati a entrare, ma si tratta di una goccia nell'oceano rispetto a ciò che è urgentemente necessario".

Il portavoce dell'ONU, Stephane Dujarric, che non ha potuto confermare il numero esatto di camion entrati a Gaza, ha affermato che "nessuno degli aiuti è stato raccolto" nella zona designata poiché "era già buio" e a causa di "preoccupazioni per la sicurezza, non possiamo operare in tali condizioni".

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha citato "ragioni pratiche e diplomatiche" per la ripresa degli aiuti, affermando che "le immagini di fame di massa" potrebbero danneggiare la legittimità dello sforzo bellico di Israele.

Nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione ai palestinesi di Khan Younis e delle aree circostanti, in vista di quello che ha descritto come un "attacco senza precedenti".

L'avviso è arrivato dopo che l'esercito ha annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri estese" in un'offensiva ampliata sull'enclave assediata.

Decine di palestinesi uccisi

L'agenzia di difesa civile palestinese a Gaza ha riferito che 52 persone sono state uccise lunedì negli attacchi israeliani in tutto il territorio.

Netanyahu, in un video pubblicato su Telegram, ha affermato che "i combattimenti sono intensi e stiamo facendo progressi."

"Prenderemo il controllo di tutto il territorio della Striscia", ha aggiunto Netanyahu.

L'ufficio per i diritti umani dell'ONU (OHCHR) ha condannato azioni che sono "in violazione del diritto internazionale e equivalgono a una pulizia etnica", citando gli ultimi attacchi, gli sfollamenti, la "distruzione metodica di interi quartieri" e il rifiuto degli aiuti umanitari.

Netanyahu ha dichiarato che Israele "non si arrenderà. Ma per avere successo, dobbiamo agire in un modo che non possa essere fermato", giustificando ai suoi sostenitori più radicali la decisione di riprendere gli aiuti.

Rischio di carestia

Israele ha dichiarato che il suo blocco mira a costringere Hamas a fare concessioni, mentre le agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito di gravi carenze di cibo, acqua potabile, carburante e medicinali.

"Tonnellate di cibo sono bloccate al confine, a pochi minuti di distanza", ha dichiarato il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Il rischio di carestia a Gaza sta aumentando con il deliberato blocco degli aiuti umanitari."

La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto che "molte persone stanno morendo di fame", aggiungendo "ci occuperemo di questo problema".

Un gruppo di 22 paesi, per lo più europei, tra cui Francia e Germania, ha dichiarato in un comunicato congiunto lunedì che la popolazione di Gaza "sta affrontando la fame" e "deve ricevere con urgenza gli aiuti di cui ha bisogno".

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano di estrema destra, Itamar Ben Gvir, si è opposto a qualsiasi ripresa degli aiuti, affermando su X che "i nostri ostaggi non ricevono alcun aiuto umanitario".

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, anch'egli di estrema destra, ha difeso la decisione, sottolineando che nessuna fornitura sarà consentita a Hamas.

"Questo permetterà ai civili di mangiare e ai nostri amici nel mondo di continuare a darci protezione diplomatica", ha dichiarato.

'Come un'apocalisse'

Mohammed Sarhan, residente di Khan Younis, ha raccontato all'AFP che la principale città del sud di Gaza "sembrava un'apocalisse" lunedì.

"C'erano spari provenienti da ogni appartamento, raffiche di fuoco, aerei da guerra F-16 ed elicotteri che sparavano", ha aggiunto.

Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee aveva precedentemente invitato i palestinesi a Gaza, nella città e nelle aree vicine, a "lasciare immediatamente" la "zona di combattimento pericolosa".

Le riprese di AFPTV hanno mostrato un elicottero sopra la città, mentre all'ospedale Nasser un ragazzo in tuta sportiva veniva curato e altri due ragazzi, entrambi scalzi e sanguinanti, erano seduti sul pavimento.

Più a nord, a Deir al Balah, Ayman Badwan piangeva la perdita di suo fratello in un attacco.

"Siamo esausti e stanchi, non abbiamo più la forza per resistere", ha affermato all'AFP.

Il ministero della salute palestinese a Gaza ha dichiarato che almeno 3.340 persone sono state uccise da quando Israele ha ripreso gli attacchi brutali il 18 marzo, portando il bilancio complessivo della guerra a 53.486 morti.