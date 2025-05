Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe firmare un ordine per chiudere il Dipartimento dell'Istruzione, realizzando un obiettivo a lungo perseguito dai conservatori americani.

L'ordine, che secondo diversi media sarà firmato giovedì durante una cerimonia alla Casa Bianca, arriva mentre sono già in corso sforzi per ridurre drasticamente il personale del dipartimento e tagliare i finanziamenti.

La segretaria all'Istruzione di Trump, Linda McMahon, ex CEO della World Wrestling Entertainment, ha emesso un memorandum poco dopo il suo insediamento il 3 marzo, annunciando che l'agenzia avrebbe iniziato la sua "missione finale".

La settimana successiva, McMahon ha avviato un piano per dimezzare il personale del dipartimento.

Trump, 78 anni, ha promesso di decentralizzare l'istruzione durante la sua campagna per tornare alla Casa Bianca, affermando che avrebbe trasferito i poteri del dipartimento ai governi statali, come desiderato da decenni da molti repubblicani.

Tradizionalmente, il governo federale ha avuto un ruolo limitato nell'istruzione negli Stati Uniti, con solo circa il 13% dei finanziamenti per le scuole primarie e secondarie provenienti dalle casse federali, mentre il resto è finanziato dagli stati e dalle comunità locali.

Tuttavia, i finanziamenti federali sono fondamentali per le scuole a basso reddito e per gli studenti con bisogni speciali.

Inoltre, il governo federale è stato essenziale nell'applicazione delle principali protezioni dei diritti civili per gli studenti.

Diversi programmi saranno risparmiati

L'ordine incarica McMahon di "intraprendere tutti i passi necessari per facilitare" la chiusura del dipartimento, secondo una copia vista da Politico, che ha riportato che diversi governatori repubblicani parteciperanno alla cerimonia.

Diversi programmi chiave saranno risparmiati, come quelli che forniscono borse di studio agli studenti universitari e finanziamenti per le scuole a basso reddito in tutto il paese, secondo quanto riportato da più fonti.

Un ordine del genere era ampiamente atteso dopo che una bozza circolante era stata ottenuta dai media poco dopo l'insediamento di McMahon.

Per legge, il Dipartimento dell'Istruzione, creato nel 1979, non può essere chiuso senza l'approvazione del Congresso, e i repubblicani non hanno i voti necessari per farlo passare.

Tuttavia, come per altre agenzie federali sotto la seconda amministrazione Trump, il dipartimento probabilmente subirà ulteriori tagli a programmi e personale, il che potrebbe compromettere significativamente il suo lavoro.

Le mosse sono guidate dal Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) di Elon Musk, le cui azioni rapide hanno incontrato resistenze nei tribunali per il possibile superamento dell'autorità esecutiva.